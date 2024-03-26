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2024 YDS/1 sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM 2024/1 YDS soru ve cevapları açıklandı mı?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek isteyen adaylar için yapılacak olan YDS ÖSYM tarafından düzenleniyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yıl düzenlenen ilk oturumuna katılan adaylar, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Buna göre 2024 YDS/1 sınav sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır? YDS soru ve cevapları açıklandı mı?

08:34 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 09:08 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
YDS
YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS 2024/1) bu yıl 24 Mart tarihinde gerçekleşiyor. Yabancı dilde yetkinliklerini kanıtlamak isteyen adayların tercih ettiği sınav yüksek lisans başvuruları başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Sınavın ardından gündeme gelen YDS sınav sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise henüz bilinmiyor.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

YDS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 24 Mart 2024 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 3 Nisan 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.



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