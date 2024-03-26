Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS 2024/1) bu yıl 24 Mart tarihinde gerçekleşiyor. Yabancı dilde yetkinliklerini kanıtlamak isteyen adayların tercih ettiği sınav yüksek lisans başvuruları başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Sınavın ardından gündeme gelen YDS sınav sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.