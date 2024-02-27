Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) için başvurular tamamlandı. Başvuru tarih aralığını kaçıran adaylar için bugün YDS geç başvuru işlemi yapılacak. Adaylar konu hakkında 2024 YDS geç başvuru ücreti ne kadar, YDS geç başvuru nasıl yapılır? YDS sınavı hangi tarihte öğrenmek istiyor. İşte ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiler

YDS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanlığı 2024 sınav takvimini açıkladı. YDS/1 2024 24 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın başvuruları ise 7-15 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. İkinci oturum olan YDS/2 3 Kasım’da yapılacak. Sınavın başvuruları ise 17-25 Eylül tarihleri arasında alınacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları ise 25 Nisan 2024'te açıklanacak.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS'de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.

YDS'YE KİMLER GİREBİLİR?

- Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

- Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

- Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

- Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

- Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.







