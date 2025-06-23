Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), 2025 yılı isteğe bağlı personel atama planlaması ve aile birliği mazeretine dayalı naklen atama işlemleri tamamlandı. Adalet Bakanı Tunç Yılmaz resmi X hesabından yaptığı paylaşımda 2 bin 254 personeli kapsayan 2025 CTE isteğe bağlı atama kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını açıklarken, yeni görev yerlerine atanan personele başarıların devamını diledi. Peki CTE tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nerden öğrenilecek? İşte detaylar.





CTE TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

CTE resmi X hesabından yapılan açıklamada, sonuçların açıklandığı bildirildi. Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin 2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Sonuçlarını sorulama işlemleri cte.adalet.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

BAKANLIK VE KOMİSTON ATAMALI PERSONELİN 2025 YILI İSTEĞE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI DUYURUSU

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2025 yılı isteğe bağlı atama talepleriyle ilgili Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmaları personelimizin isteğe bağlı yer değişiklikleri hizmet puanları ve tercih sırasına göre kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç Bakanlık ve komisyon atamalı personelin atamaları/yerleştirilmeleri Norm ve Atama Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.





Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı her bir ünvan için ayrı ayrı o kurum için tahsis edilen norma göre belirlenmiştir.

Aile bütünlüğünün bozulmaması için yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de kurum personeli olan eşlerin birbirlerine tabi olmasında; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele, puanı yüksek olan personel düşük olana tabidir ilkesi benimsenmiştir. Eğer tabi olunan personelin sistem tarafından ataması yapılmamışsa diğer eşin de ataması yapılmamıştır.

Atama sonuçları, personelimizin çalıştığı kurum, atandığı kurum ve atamaya esas puanını gösterecek şekilde ilan edilmiştir. Ataması yapılan personelin atamalarına dair tebligat ile görevlerinden ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir. Tebligat işlemleri yapılıncaya kadar ataması/yerleştirilmesi yapılan personelin kesinlikle ayrılış işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir. Tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) 2 bin 254 personeli kapsayan 2025 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararnamenin CTE'nin "http://cte.adalet.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacağını belirtti. Yeni görev yerlerine atanan 2 bin 254 personele başarılarının devamını dileyen Tunç, kararnamenin hayırlı olmasını temenni etti.





Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün (CTE) Norm ve Atama Sistemi kapsamında 2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarını tamamladık.



Kararname, CTE internet sitemizde (https://t.co/NlF6XWT51u) birazdan yayımlanacaktır.



Yeni görev yerlerine atanan 2 bin 254… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 23, 2025





ATAMA SÜREÇLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

2025 yılı isteğe bağlı yer değişiklikleri, Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek. Ancak, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının talepleri NAS üzerinden gönderilmeyip, söz konusu personelin atamaları manuel olarak yapılacak.





Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 33 ve 34’üncü maddeleri kapsamında UYAP kayıtlarına göre incelenen hizmet bilgileri göz önünde bulundurularak, 15 yıl üzerinde aynı ağır ceza bölgesinde görev yapan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurlarının bölge esasına göre atanmaları değerlendirilmeye alınacak. Bu kapsamda, kararnamesi alınacak olup isteğe bağlı personel atama planlaması kapsamında naklen atanma talebinde bulunabilecekleri gibi, talepte bulunmayanların atamaları da ihtiyaç duyulan başka kurumlara re’sen yapılabilecek.





Önemli bir diğer husus ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (4/B) maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenlemeler.



