2025 LGS sınavı giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? LGS SINAV YERİ SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. Milyonlarca sekizinci sınıf öğrencisi sınav hazırlıklarını tamamlarken, gözler bir yandan da sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Giriş belgeleriyle birlikte öğrencilerin hangi okulda sınava girecekleri netleşecek. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?
Lise hayali kuran binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek olan LGS sınavına sayılı günler kaldı. Haziran ayında yapılacak merkezi sınav öncesi öğrenciler kadar veliler de sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Sınav hazırlıkları hız kesmeden sürerken, LGS giriş belgeleri ve oturum detayları da merak konusu oldu. Peki 2025 LGS ne zaman uygulanacak, adaylar sınava nerede girecek?
2025 LGS NE ZAMAN?
Bu sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.
İKi oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.
Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.
SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Sınava katılacak adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul'dan ilan edilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlar 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.
LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında olacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025'te açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.