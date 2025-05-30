2025 LGS sınavı giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? LGS SINAV YERİ SORGULAMA

Lise hayali kuran binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek olan LGS sınavına sayılı günler kaldı. Haziran ayında yapılacak merkezi sınav öncesi öğrenciler kadar veliler de sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Sınav hazırlıkları hız kesmeden sürerken, LGS giriş belgeleri ve oturum detayları da merak konusu oldu. Peki 2025 LGS ne zaman uygulanacak, adaylar sınava nerede girecek?