YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), Türkiye'deki üniversitelere giriş için yapılan merkezi bir sınavdır. YKS, üç aşamadan oluşur: TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi), ve YDT (Yabancı Dil Testi). Bu sınavlar, öğrencilerin farklı alanlarda yeterliliklerini ölçer ve üniversiteye yerleştirmede kullanılır. Peki 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? TYT AYT sınavı ne zaman?

2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında 2025 YKS tarihleri başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; YKS başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'te sona erecek.

2025 YKS SINAVI TYT AYT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2025 YKS sınav sonuçları, 22 Temmuz'da ilan edilecek.

TYT (TEMEL YETERLİLİK TESTİ)

TYT, YKS'nin ilk aşamasıdır ve tüm adaylar bu sınava girmek zorundadır. TYT, genel yetenek ve temel bilgi seviyesini ölçer ve 120 sorudan oluşur. Sınav süresi 135 dakikadır. TYT, öğrencilerin matematiksel düşünme, dil ve mantık becerilerini test eder.

TYT KONULARI

Türkçe: Dil bilgisi, anlam bilgisi, sözcük türleri, paragraf soruları.

Matematik: Temel matematiksel işlemler, cebir, geometri, fonksiyonlar.

Fen Bilimleri: Fizik, kimya, biyoloji.

Sosyal Bilimler: Tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü.

TYT puanı, öğrencinin AYT ve YDT'deki başarı düzeyini belirleyen bir temel puandır. TYT'de alınan puanlar, yalnızca bu sınavı geçmek için gereklidir, ancak üniversiteye yerleşirken önemli bir etkendir.

AYT (ALAN YETERLİLİK TESTİ)

AYT, TYT'yi geçen öğrencilerin girdiği ikinci aşamadır ve öğrencilerin lisans programına yönelik daha derinlemesine bilgiye sahip olup olmadığını test eder. AYT, dört farklı bölümde yapılır ve her bölüm için ayrı testler uygulanır. Sınav süresi 180 dakikadır.

AYT KONULARI

Matematik ve Fen Alanı: Matematik, fizik, kimya, biyoloji derslerinden sorular.

Edebiyat ve Sosyal Bilimler Alanı: Türk dili ve edebiyatı, coğrafya, tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji.

Yabancı Dil Alanı: İngilizce, Almanca, Fransızca gibi dillerde sorular.



