2025 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek olan YÖKDİL/2, alana özgü bir yabancı dil sınavı olma özelliği taşıyor. Sınava katılmayı düşünen binlerce aday, başvuruların ne zaman başlayacağını ve sınav tarihini merak ediyor. Başvuru sürecinin ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihler doğrultusunda kısa süre içinde başlaması bekleniyor. 2025-YÖKDİL/2’ye dair net tarihler ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adayların süreci yakından takip ederek başvuru tarihlerini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvuru takvimi belli oldu. Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

YÖKDİL sınavına başvurular, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, kişisel bilgilerini ve gerekli belgeleri doğru bir şekilde girdikten sonra başvurularını tamamlayabilirler. ÖSYM’nin online başvuru sistemi üzerinden yapılan başvuruların yanı sıra, başvuru ücretlerinin de belirtilen tarihler içinde ödenmesi gerekmektedir.























