Benzin ne kadar oldu? Benzin ve motorine indirim mi yapıldı?

Benzin fiyatlarında son durum merak ediliyor. Benzin ve motorine yapılan indirim ile benzin fiyatlarının ne kadar olduğu merak kazandı. Peki, Benzin ve motorine ne kadar düştü?

BENZİN NE KADAR OLDU?

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, benzine 1.63 TL, motorine 1.65 TL indirim yapıldığı duyuruldu. İndirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Söz konusu indirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 11,66 liradan, İstanbul'da 11,61 liradan ve İzmir'de 11,68 liradan satılıyor. Motorinin litresi ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan, İstanbul'da 11,47 liradan ve İzmir'de 11,55 liradan satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG NE KADAR OLDU?

23 Aralık Güncel Benzin Litre Fiyatları:

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İstanbul'da benzinin litresi : 11,63 TL

İzmir'de benzinin litresi : 11,70 TL

Ankara'da benzinin litresi : 11,69 TL

23 Aralık Güncel Motorin Litre Fiyatları:

İstanbul'da motorin litresi : 11,53 TL

İzmir'de motorin litresi : 11,60 TL

Ankara'da motorin litresi : 11,59 TL

23 Aralık Güncel LPG Litre Fiyatları:

İstanbul'da LPG litresi : 8,87 TL

İzmir'de LPG litresi : 8,81 TL

Ankara'da LPG litresi : 9,1 TL