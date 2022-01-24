Özgün İstanbul Havalimanında hangi uçuşlar durduruldu? 24 Ocak İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar
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İstanbul Havalimanı'nda hangi uçuşlar durduruldu? 24 Ocak İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar

Günlerdir İstanbul'da aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda uçuşların durdurulduğu duyuruldu. İstanbul Havalimanı'nda 24 Ocak tarihinden itibaren uçuşu olan kişiler uçuş sorgulaması yapmaya başladı. Peki, 24 Ocak İstanbul Havalimanı'nda hangi uçuşlar iptal edildi? İşte İstanbul Havalimanı iptal edilen uçuşlara ilişkin detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Havalimanında hangi uçuşlar durduruldu? 24 Ocak İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar
istanbul havalimanı

Megakentte günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken hava ulaşımı da hava koşullarından olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilen İstanbul Havalimanı'nda iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı uçuşları da aksatıyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor.

Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık" dedi.

İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

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