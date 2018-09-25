25 Eylül iptal edine İDO ve BUDO seferleri

Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri.

İstanbul’da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

İDO’da iptal olan seferler:

08:30 Bursa-Armutlu - Armutlu Tatil Köyü

10:55 Yenikapı-Kadıköy

BUDO’da iptal olan seferler:

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)