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Doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 yıl ücretsiz doğalgaz müjdesini açıklamasının ardından 25 metreküp doğalgazın kaç TL olduğu merak konusu oldu. Filyos’ta keşfedilen Karadeniz gazının şebekeye verilme işleminde sona yaklaşılmasıyla beraber konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgaz 1 yıl ücretsiz olacak. Peki, konutta doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar? 25 metreküp doğalgaz kaç TL? Doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar? Evlere ücretsiz doğalgaz ne zaman verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtları.

09:31 . 21/04/2023 vendredi
Yeni Şafak
25 Metreküp Doğalgaz ne kadar?

25 Metreküp Doğalgaz ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgazda beklenen müjdeyi verdi. Konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgaz 1 yol boyunca ücretsiz olacak. Müjdenin ardından evlere ücretsiz yerli doğal gaz ne zaman verilmeye başlanacağı ve 25 metreküp doğalgazın ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar.

25 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ TL?

31 Mart itibarıyla konut tüketicilerinde 1000 metreküp doğalgaz 4.080 TL olmuştu. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor. Yani 25 metreküp indirimle faturalarda 102 lira indirim olacağı hesaplanabilir.

Ancak bu fiyat bölgesel, şirkete ve tüketime göre de değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle fiyat 100 ila 150 TL arasında değişebilir.

EVLERE ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi beklenen müjdeye göre evlere ücretsiz doğalgaz uygulaması, Karadeniz gazının evlere verilmeye başlanmasıyla başlayacak.

KONUTTA DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI NE KADAR?

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak belirlenmişti.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.




#doğalgaz
#Filyos
#Karadeniz gazı
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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