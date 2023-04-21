Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgazda beklenen müjdeyi verdi. Konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgaz 1 yol boyunca ücretsiz olacak. Müjdenin ardından evlere ücretsiz yerli doğal gaz ne zaman verilmeye başlanacağı ve 25 metreküp doğalgazın ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar.

25 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ TL?

31 Mart itibarıyla konut tüketicilerinde 1000 metreküp doğalgaz 4.080 TL olmuştu. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor. Yani 25 metreküp indirimle faturalarda 102 lira indirim olacağı hesaplanabilir.

Ancak bu fiyat bölgesel, şirkete ve tüketime göre de değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle fiyat 100 ila 150 TL arasında değişebilir.

EVLERE ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi beklenen müjdeye göre evlere ücretsiz doğalgaz uygulaması, Karadeniz gazının evlere verilmeye başlanmasıyla başlayacak.

KONUTTA DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI NE KADAR?

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak belirlenmişti.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.











