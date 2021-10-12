27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr sorgulama

Binlerce polis adayı POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. 27.Dönem polis alımı süreci, bilindiği üzere tamamlanmış olup mülakat aşamalarının üzerinden uzun bir zaman geçti. 8 Ağustos'ta tamamlanan POMEM mülakatlarının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak kazandı.

POMEM 27. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27. dönem POMEM mülakat sonuçları için Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. Mülakat sonuçlarının ekim ayı sonu gibi açıklanacağı tahmin ediliyor.

POMEM MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.