28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek?

POMEM 28. dönem başvuruları başladı. Adaylar başvurularını www.pa.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştiriyor. PA, 28. dönem alımlarına dair başvuru kılavuzunu ve başvuru şartlarını adayların erişimine sunmuştu. Peki, POMEM başvuruları için son gün ne zaman?

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

POMEM başvuruları 7 Ocak 2022 tarihinde bitecek.

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

REKLAM

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.