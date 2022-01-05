Özgün 28 Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek?
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28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek?

Polis Akademisi tarafından 8 bin öğrenci alımı yapılıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne önlisans ve lisans düzeyinde KPSS ile POMEM öğrenci alınıyor. Peki, POMEM başvuruları ne zaman bitecek? EGM PA duyurularını yakın takip edenler için POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek?
pomem

POMEM 28. dönem başvuruları başladı. Adaylar başvurularını www.pa.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştiriyor. PA, 28. dönem alımlarına dair başvuru kılavuzunu ve başvuru şartlarını adayların erişimine sunmuştu. Peki, POMEM başvuruları için son gün ne zaman?

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

POMEM başvuruları 7 Ocak 2022 tarihinde bitecek.

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

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