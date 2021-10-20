Özgün 28 Ekim tam gün mü yarım gün mü tatil olacak? 28 Ekim resmi tatil mi?
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28 Ekim tam gün mü yarım gün mü tatil olacak? 28 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kaldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olması nedeniyle çalışanlar izinli olacak. 28 Ekim'in ise tatil olup olmadığı şimdiden merak kazandı. Peki 29 Ekim sebebiyle 28 Ekim günü de tatil olacak mı? 28 Ekim tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil? 28 Ekim resmi tatil mi? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Ekim tam gün mü yarım gün mü tatil olacak? 28 Ekim resmi tatil mi?
28 Ekim

29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Milli bayram olan ve resmi tatil takvimi içerisinde yerlan 29 Ekim öncesinde, 28 Ekim'in de tatil olup olmayacağı vatandaşların merak konusu oldu.

28 EKİM TATİL OLACAK MI?

28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil sayılıyor. 28 Ekim öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi tatil oluyor. Bu bağlamda 28 Ekim 2021 günü mesai saat 13.00’te sona ermiş olacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil oluyor.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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