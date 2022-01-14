Özgün 28 dönem POMEM sınavı ne zaman?
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28. dönem POMEM sınavı ne zaman?

POMEM sınavı ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans ve ön lisans mezunu 8 bin öğrenci alınmasına yönelik ön başvuru sonuçları açıklandı. Sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların açıklanması ardından yeni dönem POMEM takvimi merak konusu. Peki, POMEM 28. dönem sınavı zaman? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
28. dönem POMEM sınavı ne zaman?
pomem

POMEM sınavlarının ne zaman yapılacağı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak öğrenci alımı için başvuru sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre POMEM sınavına girmeye hak kazanan adaylar için POMEM sınav hazırlıkları başladı.

28. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve sınav tarihi henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz dönem POMEM alımlarında giriş belgeleri 18 Mayıs'ta yayımlanmıştı. Bu dönem için tarih belli olduğunda haberimizde yer alacak.

POMEM SINAV ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.

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