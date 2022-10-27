Özgün 29 Ekimde toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İETT, Marmaray, Metro, Metrobüs ulaşımı için resmi gazete kararı
ÖZGÜN HABERLER

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İETT, Marmaray, Metro, Metrobüs ulaşımı için resmi gazete kararı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir. Resmi tatillerde genellikle otobüs, metro, meteobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçları vatandaşların kullanımı için ücretsiz oluyor. 29 Ekim öncesi yine bu soru gündeme geldi. 29 Ekim'de marmaray, İETT, metrobüs, metro ücretsiz olacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacağı Resmi Gazete'yle duyuruldu. İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray 29 Ekim’de bedava mı?
29 Ekim toplu taşıma

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma araçlarını kullanacak pek çok kişi otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Geçtiğimiz dönemlerde milli ve dini bayramlarda İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti.

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Resmi bayramlarda genellikle toplu ulaşım araçları halka ücretsiz hizmet veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da otobüs, metro, tramvay gibi İstanbulkart ile kullanılan tüm araçların ücretsiz olacak.

29 EKİM'DE İETT OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından yapılan açıklamada,

"Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi. Sabah 10’da başlayacak kutlamalar boyunca Vatan Caddesi’ni kullanan hatlar, Millet Caddesi üzerinden seferlerini yapacak.

99’uncu yılında Cumhuriyet Bayramı için resmigeçit düzenlenecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni sabah saat 10’da başlayacak. İETT askerlerin ve törene katılacak öğrencilerin bulundukları yerden tören alanına taşınması ve tören sonrasında geri götürülmesi için araç tahsis edecek. Tören alanındaki araçların sevk ve idaresinin sağlanması için saha personeli görevlendirilecek.

Vatan Caddesi’ni kullanan 34 İETT hattı alternatif güzergâhlara yönlendirilecek." denildi.

METRO, METROBÜS, İETT, MARMARAY 29 EKİM’DE BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanlığının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç büyük şehirde bazı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, vatandaşlar Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

29 EKİM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumartesi günü Marmaray ücretsiz olacak.

Resmi gazete kararına göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, vatandaşlar Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

29 EKİM ANKARA EGO TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

EGO'dan yapılan açıklama ile 29 Ekim'de Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda; "EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları ile (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) "Cumhuriyet Bayramı"mızın 99. yılı olan 29 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlarımıza ücrtsiz olarak hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.

28 Ekim cuma günü Metrobüs, İETT, tramvay, metro ücretsiz mi?
ÖZGÜN
28 Ekim cuma günü Metrobüs, İETT, tramvay, metro ücretsiz mi?
Avcılarda korkutan çatlaklar

Avcılar'da korkutan çatlaklar

Vatandaşları endişelendiren görüntü.
Yıl sonu enflasyontahmini belli oldu

Yıl sonu enflasyon
tahmini belli oldu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik mesajlar.
HDPli Dirayet Dilan Taşdemir TBMMden PKK kanalına bağlanarak TSKyı hedef aldı

​Detaylar ve başvuru şartları belli oldu.

​Akdeniz göçmenlere ölüm yolu oldu.

Erdoğan müjdesini vermişti: Gece yarısı harekete geçildi.

​Türkiye Yüzyılı böyle olacak.

​Elon Musk'tan çok konuşulacak hareket.

​Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

​'Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun kurucuları arasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.