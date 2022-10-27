29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İETT, Marmaray, Metro, Metrobüs ulaşımı için resmi gazete kararı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma araçlarını kullanacak pek çok kişi otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Geçtiğimiz dönemlerde milli ve dini bayramlarda İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti.

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Resmi bayramlarda genellikle toplu ulaşım araçları halka ücretsiz hizmet veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da otobüs, metro, tramvay gibi İstanbulkart ile kullanılan tüm araçların ücretsiz olacak.

29 EKİM'DE İETT OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından yapılan açıklamada,

"Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi. Sabah 10’da başlayacak kutlamalar boyunca Vatan Caddesi’ni kullanan hatlar, Millet Caddesi üzerinden seferlerini yapacak.

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99’uncu yılında Cumhuriyet Bayramı için resmigeçit düzenlenecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni sabah saat 10’da başlayacak. İETT askerlerin ve törene katılacak öğrencilerin bulundukları yerden tören alanına taşınması ve tören sonrasında geri götürülmesi için araç tahsis edecek. Tören alanındaki araçların sevk ve idaresinin sağlanması için saha personeli görevlendirilecek.

Vatan Caddesi’ni kullanan 34 İETT hattı alternatif güzergâhlara yönlendirilecek." denildi.

METRO, METROBÜS, İETT, MARMARAY 29 EKİM’DE BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanlığının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç büyük şehirde bazı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, vatandaşlar Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

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29 EKİM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumartesi günü Marmaray ücretsiz olacak.

Resmi gazete kararına göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, vatandaşlar Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

29 EKİM ANKARA EGO TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

EGO'dan yapılan açıklama ile 29 Ekim'de Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda; "EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları ile (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) "Cumhuriyet Bayramı"mızın 99. yılı olan 29 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlarımıza ücrtsiz olarak hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.