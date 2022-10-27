Özgün 28 Ekim cuma günü Metrobüs, İETT, tramvay, metro ücretsiz mi?
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28 Ekim cuma günü Metrobüs, İETT, tramvay, metro ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramına sayılı günler kaldı. İstanbul'da toplu taşımayı kullanacak vatandaşların gündeminde İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmayacağı yer alıyor. 28 Ekim yarım gün tatil olduğundan 28 Ekim Cuma günü metro, metrobüs, marmaray, tramvay, İETT otobüsleri gibi toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Ekimde Metrobüs, İETT, tramvay, metro bedava mı?
28 Ekim toplu taşıma

29 EKİM Cumhuriyet bayramı dolayısıyla geçtiğimiz yıl metrobüs, metro, tramvay, İETT otobüsleri bedava olarak hizmet sunmuştu. Peki 28 Ekim Cuma toplu taşıma ücretsiz mi?

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

28 EKİM CUMA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Toplu taşıma hizmeti resmi tatil günlerinde vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor. Ancak, 28 Ekim Cuma günü toplu taşıma bedava olmayacak.

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