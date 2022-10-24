28 Ekim cuma günü okullar tam gün mğ yarım gün mü olacak? 29 Ekim 1923'te TBMM'nin Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi sonrasında her sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen 29 Ekim öncesi vatandaşlar; 28 Ekim gününün resmi tatil olup olmadığını ve 29 Ekim'de mesai yapılıp yapılmayacağına ilişkin aramalar yapıyor. 28 Ekim tarihinde okulların tatil olup olmayacağı ve 29 Ekim tatil durumu merak ediliyor. 28 Ekim cuma günü okullar var mı? 28 Ekim'de okullar yarım gün mü, ders yapılacak mı? İşte ayrıntılı bilgiler...

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