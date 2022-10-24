28 Ekim cuma günü okullar tam gün mğ yarım gün mü olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Hem veliler hem de öğrenciler 28 Ekim Cuma günü okul var mı, yarım gün mü? sorusunun cevabını aratıyor. Peki 28 Ekim okullar tatil mi? Cuma günü okullar açık olacak mı? 29 Ekim ne zaman, hangi gün?
28 EKİM GÜNÜ OKULLARDA DERS OLACAK MI?
28 Ekim günü resmi tatil yarım gün olacağı için okullarda 13:00'a kadar ders işlenecektir.
29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Resmi tatiller takvimi Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene Cumartesi gününe denk gelmektedir.