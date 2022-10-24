Özgün 28 Ekim cuma günü okullar tam gün mğ yarım gün mü olacak?
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28 Ekim cuma günü okullar tam gün mğ yarım gün mü olacak?

29 Ekim 1923'te TBMM'nin Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi sonrasında her sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen 29 Ekim öncesi vatandaşlar; 28 Ekim gününün resmi tatil olup olmadığını ve 29 Ekim'de mesai yapılıp yapılmayacağına ilişkin aramalar yapıyor. 28 Ekim tarihinde okulların tatil olup olmayacağı ve 29 Ekim tatil durumu merak ediliyor. 28 Ekim cuma günü okullar var mı? 28 Ekim'de okullar yarım gün mü, ders yapılacak mı? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Ekim okullar var mı, ders olacak mı? 28 Ekimde okullar yarım gün mü olacak?
28 Ekim okullar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Hem veliler hem de öğrenciler 28 Ekim Cuma günü okul var mı, yarım gün mü? sorusunun cevabını aratıyor. Peki 28 Ekim okullar tatil mi? Cuma günü okullar açık olacak mı? 29 Ekim ne zaman, hangi gün?

28 EKİM GÜNÜ OKULLARDA DERS OLACAK MI?

28 Ekim günü resmi tatil yarım gün olacağı için okullarda 13:00'a kadar ders işlenecektir.

29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Resmi tatiller takvimi Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene Cumartesi gününe denk gelmektedir.

28 Ekim yarım gün tatil mi?
ÖZGÜN
28 Ekim yarım gün tatil mi?
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