Özgün 28 Ekim yarım gün tatil mi?
ÖZGÜN HABERLER

28 Ekim yarım gün tatil mi?

Bu ay Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim günü resmi tatil olduğu için tatil olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala tatil araştırmaları yapılmaya başladı. '28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?' sorusunun yanıtını merak eden öğrenciler, cuma gününe denk gelen 28 Ekim'de yarım gün tatil yapıp yapamayacaklarını sorguluyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Ekim yarım gün mü, tatil mi 2022?
28 Ekim tatil mi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na 2 haftadan az bir süre kala öğreciler, çalışanlar ve kamuda işleri olan kişiler arama motolarında 28 Ekim Cuma günü yarım gün mü sorusunun cevabını araştırıyorlar. 2022 yılında 28 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Peki 28 Ekim yarım gün mü olacak yoksa tam gün mü?

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk gelecek.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Bu yıl Cuma gününe denk gelen 28 Ekim yarım gündür. Resmi tatil 28 Ekim Cuma Günü saat 13:00'da başlayarak 29 Ekim gecesine kadar sürecek.

Bilge Kralın vefatının 19uncu yılı

Bilge Kral'ın vefatının 19'uncu yılı

​Bosna Hersek halkı için yaptığı fedakarlıklarla hafızalara kazındı.
İstanbulda faciaya davetiye

İstanbul'da faciaya davetiye

Dalgalara aldırış etmeden denizin ortasında balık tuttular.
Fransız Afrika istihbarat sitesi Tunusta boy gösteren Türk savunma firmalarından övgüyle söz etti: Fuarda uçtular

Bakan Nebati: Yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı.

​İzdiham çıktı: Beş kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.