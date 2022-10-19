28 Ekim yarım gün tatil mi? Bu ay Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim günü resmi tatil olduğu için tatil olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala tatil araştırmaları yapılmaya başladı. '28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?' sorusunun yanıtını merak eden öğrenciler, cuma gününe denk gelen 28 Ekim'de yarım gün tatil yapıp yapamayacaklarını sorguluyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi? İşte detaylar...

Abone Ol