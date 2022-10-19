28 Ekim yarım gün tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na 2 haftadan az bir süre kala öğreciler, çalışanlar ve kamuda işleri olan kişiler arama motolarında 28 Ekim Cuma günü yarım gün mü sorusunun cevabını araştırıyorlar. 2022 yılında 28 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Peki 28 Ekim yarım gün mü olacak yoksa tam gün mü?
29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk gelecek.
28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?
Bu yıl Cuma gününe denk gelen 28 Ekim yarım gündür. Resmi tatil 28 Ekim Cuma Günü saat 13:00'da başlayarak 29 Ekim gecesine kadar sürecek.