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29 Mayıs İstanbul'un Fethi: Bugün toplu taşımalar ücretsiz mi?

29 Mayıs Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi sorusu İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümü olması sebebiyle araştırılan konular arasında yer aldı. Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvay gibi vasıtalar kullanarak iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki 29 Mayıs 2023 İETT, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray toplu taşıma ücretsiz mi? İşte sorunun cevabı.

10:00 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
29 MAYIS İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ücretsiz mi?

29 MAYIS İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ücretsiz mi?

29 Mayıs 2023 Pazartesi günü, İstanbul'un Fethi'nin 570. yılı kutlanıyor. İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünün anlam ve öneminin yanı sıra toplu taşımaların bugün ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nde İETT otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, vapur ve tramvay ücretsiz mi olacak? İşte detaylar.

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un Fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.

29 MAYIS 2023 PAZARTESİ İBB RESMİ AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir.

Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü nedeniyle 29 Mayıs Pazartesi günü Marmaray ve Halkalı- Bahçeşehir trenleri ücretsiz olacaktır.



#İETT
#metrobüs
#marmaray
#tramvay
#29 Mayıs
#İstanbul'un Fethi
1 saat önce
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