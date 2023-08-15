Honda Touring, Honda'nın ürettiği bir motosiklet serisidir. Touring motosikletleri, uzun yolculuklar için tasarlanmıştır ve konforlu sürüş, yüksek bagaj kapasitesi ve güçlü motor gibi özelliklerle öne çıkar. Honda Touring motor fiyatları NT1100 602.000 TL’den başlıyor. Peki en iyi Honda motosiklet modelleri hangileri? Honda Goldwing sıfır fiyat ne kadar? İşte Honda Touring sahibinden güncel motor fiyatları.