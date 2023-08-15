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2. el scooter fiyatları

Elektrikli scooterlar, elektrik motoruyla çalışan ve kişisel ulaşım için kullanılan iki tekerlekli araçlardır. Elektrikli scooter fiyatları, markasına, modeline, motor gücüne, menzile ve diğer özelliklerine göre değişmektedir. Genel olarak, elektrikli scooter fiyatları 10 bin TL ile 32.500 TL arasında değişmekte.

17:07 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
2. el scooter fiyatları

2. el scooter fiyatları

Elektrikli scooterlar, şehir içi ulaşımda çok pratik ve ekonomik bir seçenektir. Çevre dostu olmalarının da bir avantajıdır. Elektrikli scooter satın almayı düşünüyorsanız, bu yazıda yer alan bilgileri göz önünde bulundurabilirsiniz.

Elektrikli scooter alırken nelere dikkat edilmeli?

Elektrikli scooter satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:

Motor gücü
: Elektrikli scooterların motor güçleri farklıdır. Daha güçlü motorlar daha hızlı ve daha uzun mesafeli yolculuklar için uygundur.
Menzil
: Elektrikli scooterların menzilleri de farklıdır. Daha uzun menzilli scooterlar daha fazla mesafe kat edebilir.
Ağırlık
: Elektrikli scooterlar hafif ve taşıması kolay olmalıdır.
Fiyat
: Elektrikli scooter fiyatları farklıdır. Bütçenize uygun bir scooter seçebilirsiniz.

İkinci El Sahibinden Elektrikli Scooter fiyatları ne kadar?

Elektrikli Araçlar Scooter Volta Sahibinden Elektrikli Araçlar Scooter Volta 2023 model: 27.500 TL

Elektrikli Araçlar Scooter Xiaomi Sahibinden Elektrikli Araçlar Scooter Mi NAVE S65: 25.000 TL

Elektrikli Araçlar Scooter Xiaomi Sahibinden Elektrikli Araçlar Scooter Xiaomi 10.700 TL

Elektrikli Araçlar Scooter HX Sahibinden Elektrikli Araçlar Scooter HX: 15.000 TL

Elektrikli Araçlar Scooter RKS Sahibinden Elektrikli Araçlar Scooter RKS 32.500 TL

Elektrikli Araçlar Scooter Yuki Sahibinden Elektrikli Araçlar Scooter Yuki 12.000 TL

#Scooter fiyatları
#2. el Scooter fiyatları
#Elektrikli Scooter fiyatları
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