2. el scooter fiyatları
Elektrikli scooterlar, şehir içi ulaşımda çok pratik ve ekonomik bir seçenektir. Çevre dostu olmalarının da bir avantajıdır. Elektrikli scooter satın almayı düşünüyorsanız, bu yazıda yer alan bilgileri göz önünde bulundurabilirsiniz.
Elektrikli scooter alırken nelere dikkat edilmeli?
Elektrikli scooter satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:
İkinci El Sahibinden Elektrikli Scooter fiyatları ne kadar?
Elektrikli Araçlar Scooter Volta Sahibinden Elektrikli Araçlar Scooter Volta 2023 model: 27.500 TL
Elektrikli Araçlar Scooter Xiaomi Sahibinden Elektrikli Araçlar Scooter Mi NAVE S65: 25.000 TL
Elektrikli Araçlar Scooter Xiaomi Sahibinden Elektrikli Araçlar Scooter Xiaomi 10.700 TL
Elektrikli Araçlar Scooter HX Sahibinden Elektrikli Araçlar Scooter HX: 15.000 TL
Elektrikli Araçlar Scooter RKS Sahibinden Elektrikli Araçlar Scooter RKS 32.500 TL
Elektrikli Araçlar Scooter Yuki Sahibinden Elektrikli Araçlar Scooter Yuki 12.000 TL