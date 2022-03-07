3 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU: Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi için müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 3000 bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi bu kapsamda; "Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı şartları neler ve başvurular başladı mı?" gibi sorulara yanıt arıyor.

3000 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 3 bin bekçi alımı yapılacağı müjdelenmişti. İlanda, ''Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.'' ifadeleri yer aldı. Duyurunun ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'ne çevrildi. 2022 Bekçi alım tarihine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizde yer alacak.

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BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

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h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Bekçi alımı başvuru şartları: 3000 bekçi alınacağı duyuruldu! Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?

2022 yılı bekçi maaşları henüz belli olmadı.2021 yılı bekçilik maaşları ise;

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İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi 5.421,415 TL idi.