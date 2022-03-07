Özgün 3 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?
ÖZGÜN HABERLER

3 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU: Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

Bekçilik başvuruların ilişkin mğjde geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Resmi Gazete'de verilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 3 bin Bekçi alımı ilanı yapılacağı açıklanmıştı. Bekçi olmak isteyen adaylar başvuru kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Peki, 3 bin Bekçi alımı için başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 3 binBekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
3 bin bekçi alımı başvuru kılavuzu
bekçi

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi için müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 3000 bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi bu kapsamda; "Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı şartları neler ve başvurular başladı mı?" gibi sorulara yanıt arıyor.

3000 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 3 bin bekçi alımı yapılacağı müjdelenmişti. İlanda, ''Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.'' ifadeleri yer aldı. Duyurunun ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'ne çevrildi. 2022 Bekçi alım tarihine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizde yer alacak.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Bekçi alımı başvuru şartları: 3000 bekçi alınacağı duyuruldu! Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?

2022 yılı bekçi maaşları henüz belli olmadı.2021 yılı bekçilik maaşları ise;

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi 5.421,415 TL idi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin bekçi alınacak
FOTOĞRAF 7
Title
\"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi\" Resmi Gazete'de yayımlandı.<br><br>Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.<br>
Title
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.<br><br>Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.
Title
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?<br><br>Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;<br><br>a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,<br><br>b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,<br><br>c) En az 167 cm boyunda olmak,<br><br>d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
Title
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,<br><br>f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,<br><br>g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
Title
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,<br><br>i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,<br><br>j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,<br><br>k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,<br>
Title
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,<br><br>m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,<br><br>n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,<br>
Title
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,<br><br>p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,<br><br>r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,<br><br>s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,<br><br>t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.<br>
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin bekçi alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Peki bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımına ilişkin detaylar haberimizde.


Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor

'Rus uçakları alçaktan
uçup korkutuyor'

​Sığınaktaki Ukraynalılar korku dolu anları anlattı.
Vodafone Parkta 11ler belli oldu

Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu

​Kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak.
İşgalde 12nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız

Bakan Nebati: Etiket üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz

​AKOM tarih ve saat verip uyardı: Hazırlıklı olun.
'Benim büyükelçim burada değil'

'Benim büyükelçim burada değil'

​Amerikalı gazeteci tahliye için Türk elçiliğinin numarasını istedi.

Bin kilometrelik sınırı tek başına geçti.

​Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları 10 Mart'ta bir araya gelecek

​Gıda fiyatları ile ilgili spekülatif yayın yapan programlara ceza.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.