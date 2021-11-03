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BioNTech 3. doz aşısı için nasıl randevu alınır?

Biontech 3. doz aşısı vatandaşların gündeminde... Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını duyurdu. Biontech aşısını 2 doz olan vatandaşlar 3. doz için randevuların nasıl alınacağını merak ediyor. Peki, Biotech 3. doz aşısını kimler olacak? Aşı randevuları telefon ile, SMS ile ve E-Devlet şifresi ile alınabiliyor. Biontech 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BioNTech 3. doz aşısı için nasıl randevu alınır?
3.doz aşı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 3. doz BioNTech gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı'nda 3. doz Biontech aşısı ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

BİONTECH 3. DOZ AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Koca, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak." diyerek müjdeyi verdi.

KİMLER BİONTECH 3. DOZ AŞISI OLACAK?

İki doz mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

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3.DOZ AŞI İÇİN NASIL RANDEVU ALINIR?

Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir.

SMS ile aşı randevusu alma

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir.

Örnek; ASI 1234567890 3934

E-Devlet ile aşı randevusu alma

Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır.
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