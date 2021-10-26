3600 ek gösterge çıkıyor mu? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek göstergede son durum memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ederken 3600 ek göstergenin çıkması durumundak imlerin faydalanacağı da merak kazandı.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenleri de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını açıkladı. ''Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak'' diyen Erdoğan, mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak üstleneceklerini söyledi. Son sınıfa kalfa olarak devam eden öğrenciler de, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak.

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3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlileri için geçerli olması talep edilse de ilk etapta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.