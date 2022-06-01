Özgün 3600 ek gösterge hazır mı? Bakan Bilgin Cumhurbaşkanı Erdoğana sunacak
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3600 ek gösterge hazır mı? Bakan Bilgin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak

3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 3600 ek gösterge çalışmasında kapsam belirlendi. Bakan Bilgin ile Hazine ve Maliye Nureddin Nebati saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3600 ek gosterge çalışmasını sunacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
3600 ek gösterge çıkıyor mu? Ek göstergede son durum...
3600 ek gösterge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında kamuoyuna duyurduğu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkartılmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti. 3600 ek gösterge; polis, hemşire ve diğer meslek gruplarını kapsıyor. Bakan Bilgin ile Hazine ve Maliye Nureddin Nebati saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3600 ek gosterge çalışmasını sunacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Nureddin Nebati saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3600 ek gosterge çalışmasını sunacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti. 3600 ek gösterge; polis, hemşire ve diğer meslek gruplarını kapsıyor.


Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: 3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi
EKONOMİ
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: 3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi
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