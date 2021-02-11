3600 Günden Emeklilik Maaşı Ne Kadar?

3600 günden emekli aylığı ücreti hizmet süresinin tarihine göre değişmektedir. 3600 günden emeklilik maaşı tutarları için şu bilgilere bakılmalıdır:



• Hizmet süresini 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde dolduran sigortalı çalışanlar için: 1400 – 1600 TL

• Hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer kısmını ise 1 Ocak 2000 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında dolduran sigortalı çalışanlar için: 1200 – 1400 TL

• Hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer kısmını 1 Ocak 2000 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ve kalan kısmını da 2008’den sonra dolduran sigortalı çalışanlar için: 1000 – 1200 TL

• Hizmet süresinin büyük bir kısmını 2008’den sonra dolduran sigortalı çalışanlar için: 800 – 1000 TL

3600 Günden Emeklilik İçin Hangi Şartlar Gerekir?

3600 günden emeklilik için gereken koşullar aşağıdaki gibidir:

• Kadınlar için: En erken 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş, 3600 prim günü ve 50 yaşını doldurduktan sonra şart aranmaksızın emekli olabilirler.

• Erkekler için: 08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olarak çalışmışlarsa, 3600 prim günü ve 55 yaşını doldurarak emekli olabilirler.

• 9 Eylül 1999’a kadar işe girenler için ise yaş ve kademeye bakılır. 3600 prim gününün tamamlandığı tarihe göre emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60’a kadar yükselebilir.

2021’de 3600 Gün Üzerinden Emekli Olma Şartları Nelerdir?

2021 yılında 3600 günden emekli olmak için gerekli koşullar şu şekildedir:

• 4A’lı çalışanların 1999 yılı öncesi sigorta girişi başlatılmış olmalıdır:

• 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişleri başlatılmış ve prim ödemeleri tamamlanmış olmalıdır.

• 2008 tarihi sonrası için gerekli koşulları sağlayan kişiler için prim günlerinin doldurulması gerekmektedir.

• 3600 günden emeklilik için ayrıca yaş şartı da sağlanmak zorundadır.

Çalışanlar 3600 günden emeklilik için 2021 yılında bu koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

3600 Günden Emeklilerin Kıdem Tazminatı Koşulları Nelerdir?

3600 günden emeklilik için kıdem tazminatı şartları aşağıda verilmiştir:

• İlk olarak kişinin 15 yıl sigorta süresini 3600 gün prim ödeme şartını tamamlaması ve işe ilk giriş tarihinin 08.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir.

• Kıdem tazminatı alabilmek için kişi, işten ayrılma dilekçesinde işten ayrılma nedenini açıkça belirtmelidir. Yaş dışında diğer kriterlere uygun olduğunu ve emekli olmak için yaş bekleyeceğini ifade etmelidir. Çünkü işten çıkarılması bu maddelere bakılarak işleme konulur.

• Kıdem tazminatı almaya hakkı olan kişiler bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nden “kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır” yazan ibraz belgesini işverene teslim etmelidir.

• Mevcut şartlar altında 3600 günden emekli olanların mevcut koşullar altında ihbar tazminatı için talepte bulunmaları mümkün değildir.

Erkeklerde 3600 Günden BAĞ – KUR Emeklilik Yaşları Nasıldır?

3600 günden emekli olmak isteyen 4B çalışanı erkekler için yaş şartları şu şekildedir:

• Mayıs 2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında emeklilik yaşı 56

• Mayıs 2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında emeklilik yaşı 57

• Mayıs 2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında emeklilik yaşı 58

• Mayıs 2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında emeklilik yaşı 59

• Mayıs 20014 tarihinden sonrası için emeklilik yaşı 60

3600 Günden 4B Emekliliği İçin Kadınlarda Yaşlar Nasıldır?

Kadınlarda 3600 günden BAĞ- KUR emeklilik yaşları aşağıda sıralanmıştır:

• 2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında emeklilik yaşı 52

• 2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında emeklilik yaşı 54

• 2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında emeklilik yaşı 56

• 2011 tarihinden sonrası için emeklilik yaşı 58

3600 günden emeklilik için kadınlarda ve erkeklerde yaş değişmektedir. Ayrıca kişinin bağlı bulunduğu sigorta kurumu da yaşları ve ücretleri etkilemektedir.