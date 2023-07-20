YKS taban puanları, 2 yıllık ve lisans başarı sıralaması
2023 Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve başladı mı sorusu, YKS 2023 sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak YKS 2023 tercih kılavuzu ile adaylar aldıkları puanlara göre belirli tercihlerde bulunacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci de başlayacak.
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sınavları 17-18 Haziran tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştirildi. 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe ÖSYM tarafından erişime açıldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci de başlayacak.
ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi..
ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda adayların tercih takvimi yer alacak.
4 yıllık üniversite taban puanları listesi
- Tıp Fakültesi: 527,444
- Diş Hekimliği Fakültesi: 518,224
- Eczacılık Fakültesi: 507,407
- Hukuk Fakültesi: 489,063
- Mühendislik Fakültesi: 481,425
- Mimarlık Fakültesi: 473,863
- İktisat Fakültesi: 466,301
- İşletme Fakültesi: 458,739
- Psikoloji Fakültesi: 451,177
- Hemşirelik Fakültesi: 443,615
YKS 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.
ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzda 2022 yılına ilişkin sayısal veriler yer alacak. Adaylar geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan puanları baz alarak tercihlerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
4 yıllık üniversite bölümleri
Türkiye'de 4 yıllık üniversite bölümleri, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenir. YÖK, her yıl üniversitelere yeni bölümler açar ve bu bölümlerin kontenjanlarını belirler. 4 yıllık üniversite bölümleri, genel olarak şunlardır:
Mühendislik
Tıp
Diş hekimliği
Eczacılık
Hukuk
İktisat
İşletme
Psikoloji
Hemşirelik
Sosyal hizmetler
Bilgisayar ve yazılım
Mimarlık
İnşaat
Elektrik-elektronik
Kimya
Metalurji
Tekstil
Makine
Gıda
Tarım
Veterinerlik
Güzel sanatlar
Spor bilimleri
Eğitim
İletişim
Sosyal bilimler
Fen bilimleri
Sağlık bilimleri
4 yıllık üniversite bölümleri, Türkiye'de çok çeşitlidir. Öğrenciler, kendi ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre bir bölüm seçebilirler. 4 yıllık üniversite bölümleri, mezun olduktan sonra öğrencilere iyi bir kariyer imkanı sunar.