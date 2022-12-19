Meteoroloji uyardı, yarından itibaren soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarın ve salı günü Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Soğuk havayla birlikte Marmara'nın doğusunun yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

Kar yağışının salı günü Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın doğusunun yükseklerinde kuvvetli olması beklendiğinden başta Konya-Antalya karayolu olmak üzere ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

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Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artması bekleniyor.

İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?

Türkiye'nin üç büyük ilinde gelecek üç günde hava sıcaklıklarının şu değerler aralığında olması tahmin ediliyor:

Ankara : 5/7, 0/4, -2/8

İstanbul : 7/8, 5/9, 7/11

İzmir : 12/14, 6/11, 6/13

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 21 Aralık 2022 Çarşamba İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 22 Aralık 2022 Perşembe İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 23 Aralık 2022 Cuma İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°.

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Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. Yarın için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 21 Aralık 2022 Çarşamba Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 22 Aralık 2022 Perşembe Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 8°. 23 Aralık 2022 Cuma Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°.

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 14°. Yarın için İzmir hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 11°. 21 Aralık 2022 Çarşamba İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 22 Aralık 2022 Perşembe İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. 23 Aralık 2022 Cuma İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°.

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