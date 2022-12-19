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Muğla’da sıcaklık düşüyor

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, Pazartesi gününden itibaren Muğla bölgesinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşüyor. Peki Muğla'da hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte Meteoroloji 5 günlük Muğla hava durumu tahminleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
5 günlük Muğla hava durumu: Sıcaklıklar düşüyor
Muğla'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan a ıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 19 Aralık 2022 Pazartesi günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları sahil kesimlerde 2 ila 3, iç kesimlerde 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, Çarşamba gününden başlayarak tekrar artması bekleniyor.

Muğla hava durumu
Muğla hava durumu

Muğla'da kar ne zaman yağacak?

Rüzgarın; Salı ve Çarşamba günü kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Muğla’da Pazartesi günü hava sıcaklığının 19-9, Salı günü 12-4 ve Çarşamba günü de 13-1 derece olması bekleniyor. Hafta başında bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayacağı rapor ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Muğla İçin 5 Günlük Hava Durumu

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Muğla için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Muğla hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 12°. 21 Aralık 2022 Çarşamba Muğla hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 22 Aralık 2022 Perşembe Muğla hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. 23 Aralık 2022 Cuma Muğla hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°.

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