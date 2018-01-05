5 Ocak dolar kuru ne kadar?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7540 seviyesinde dengelendi. Dün yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,7426 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 3,7483'ten tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,7540 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 4,5300'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 5,0910'dan alıcı buluyor. Avro/dolar paritesi ise dün 1,2089 ile yaklaşık 4 ayın zirvesine çıkması sonrası bugün 1,2070 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,70-3,75 seviyelerinin destek, 3,80'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.