5 TEMMUZ 2025 HAVA DURUMU: Bugün hava nasıl olacak? ANKARA, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun doğu kesimleri, Doğu Karadeniz’in tamamı ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Özellikle Samsun’un doğu ilçeleri, Tokat’ın kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların yer yer kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise zaman zaman çok kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.