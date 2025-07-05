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5 TEMMUZ 2025 HAVA DURUMU: Bugün hava nasıl olacak? ANKARA, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava tahmini

5 TEMMUZ 2025 HAVA DURUMU: Bugün hava nasıl olacak? ANKARA, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava tahmini

09:415/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
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5 Temmuz Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu yayımlandı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, bazı bölgeler için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde ise güneşli bir hava öne çıkıyor. İşte il il 5 Temmuz hava durumu detayları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun doğu kesimleri, Doğu Karadeniz’in tamamı ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Özellikle Samsun’un doğu ilçeleri, Tokat’ın kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların yer yer kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise zaman zaman çok kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara’da genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Bölgenin güneybatısında ise rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor.

  • İstanbul: 20°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
  • Edirne: 18°C / 37°C – Güneşli
  • Kırklareli: 19°C / 35°C – Açık ve sıcak
  • Balıkesir: 15°C / 34°C – Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege genelinde gökyüzü açık. Bölgenin özellikle kuzey kıyılarında rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.

  • İzmir: 24°C / 37°C – Az bulutlu
  • Manisa: 23°C / 39°C – Sıcak hava etkili
  • Denizli: 22°C / 38°C – Güneşli
  • Afyonkarahisar: 14°C / 31°C – Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz’de açık ve güneşli bir gün bekleniyor. Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlü kuvvetli rüzgar görülebilir.

  • Antalya: 25°C / 37°C – Az bulutlu
  • Adana: 20°C / 36°C – Güneşli
  • Hatay: 20°C / 33°C – Açık
  • Isparta: 16°C / 33°C – Sıcak ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sivas çevrelerinde ise yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

  • Ankara: 13°C / 30°C – Parçalı bulutlu
  • Eskişehir: 14°C / 32°C – Güneşli
  • Konya: 15°C / 29°C – Az bulutlu
  • Nevşehir: 10°C / 24°C – Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu ve Orta Karadeniz’in doğusunda sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Ordu, Giresun, Samsun’un doğusu ve Tokat’ın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı var.

  • Samsun: 19°C / 27°C – Doğu kesimlerde kuvvetli yağış
  • Trabzon: 18°C / 23°C – Sağanak yağışlı
  • Artvin: 12°C / 17°C – Yağışlı
  • Amasya: 14°C / 28°C – Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • Erzurum: 8°C / 17°C – Yerel kuvvetli yağış
  • Kars: 9°C / 19°C – Gök gürültülü sağanak
  • Malatya: 14°C / 32°C – Açık
  • Van: 13°C / 21°C – Parçalı bulutlu, doğusu yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölgede sıcak hava etkili olacak. Güneşli ve açık bir gün yaşanması bekleniyor.

  • Diyarbakır: 19°C / 34°C – Az bulutlu
  • Gaziantep: 17°C / 32°C – Güneşli
  • Mardin: 18°C / 30°C – Açık
  • Siirt: 22°C / 32°C – Sıcak ve güneşli



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