500 bin TL'ye kadar alınacak ikinci el araba modelleri
FİAT ALBEA
FİAT PUNTO
VOLKWAGEN POLO
SEAT CORDOBA
RENAULT MEGANE
500 bine kadar alınacak ikinci el araba modelleri
- SKODA Fabia: Tip: 1.0 TSI Donanım Tipi: Elite Fiyat: 513 bin 400
- MITSUBISHI Space Star: Tip: 1.2 MIVEC Donanım Tipi: Intense Fiyat: 515 bin 500
- FIAT Egea: Tip: 1.4 Fire Donanım Tipi: Urban Fiyat: 521 bin 900 TL
- FIAT Egea: Tip: 1.4 Fire Donanım Tipi: Lounge Fiyat: 522 bin 900 TL
- KIA Picanto: Tip: 1.0 MPI Donanım Tipi: Feel Fiyat: 525 bin TL
- RENAULT Clio: Tip: 1.0 TCe Donanım Tipi: Touch Fiyat: 525 bin TL
- KIA Picanto: Tip: 1.0 MPI Donanım Tipi: Live Hatchback Fiyat: 530 bin TL
- VOLKSWAGEN Polo: Tip: 1.0 Donanım Tipi: Impression Fiyat: 530 bin TL
- DACIA Sandero: Tip: 1.0 Tce Donanım Tipi: Stepway Essential Fiyat: 530 bin 900 TL
- HYUNDAI i20: Tip: 1.4 MPI Donanım Tipi: Jump Fiyat: 535 bin TL
200 bin liraya alınacak 2. el araba fiyatları
Hükümetin sıfır fiyatını yakalayan 2.el araçlara karşı aldığı yöntemler kısmi sonuç veriyor. İkinci el otomobil fiyatlarında geri çekilmele başladı. İşte 200 bin lira bandında olan ikinci el araba fiyatları.
Opel Corsa, şimdilerde modifiyeci gençlerin sokakları siyah dumana boğmak için tercih ettikleri bir otomobil olsa da aslında fena bir seçenek değildir. 200 bin TL gibi bir bütçeyle düşündüğünüzde ve özellikle şehir içinde sıkça kullanacağınız bir araç arıyorsanız, Corsa iyi bir tercih olabilir. Opel'in geniş servis ağı ve Corsa'nın hala piyasada kabul gören bir model olması, bu fiyat aralığında Corsa satın almanız için bir neden olarak öne çıkar.
Hyundai Accent, artık Türkiye'ye gelmeyen ancak hala sedan otomobil arayışında olanlara hitap eden bir modeldir. 200 bin TL bütçesi olanlar için uygun seçenekler arasında yer alır. Eğer bütçenizi biraz daha artırabilirseniz, 2003-2004 modellerine de ulaşmanız mümkün olabilir. Bu araç, sürüş konforu ve kullanışlı iç mekanıyla dikkat çeker.
Opel Vectra, geçmişte en iyi otomobillerden biri olarak kabul edilir ve günümüzde bile "eski" olarak nitelendirilse de hala pek çok kişinin sevgilisi ve tercih edilen bir otomobil olarak varlığını sürdürmektedir. Vectra, 200 bin TL civarına rahatlıkla satın alınabilen bir seçenektir ve eğer bakımlı bir model bulursanız, size sorunsuz bir sürüş deneyimi sunabilir.
İkinci el araç satın alırken nelere dikkat edillir?
İkinci el araç satın alırken bu noktalara dikkat ederek, güvenli ve sorunsuz bir araç satın alabilirsiniz. İkinci el araç satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:
- Araç geçmişini kontrol edin. Aracın geçmişini kontrol etmek için, araç ruhsatını ve şasi numarasını sorgulayabilirsiniz. Bu bilgiler, aracın kaza geçirip geçirmediğini, hasar görmüş olup olmadığını ve hangi bakımların yapıldığını gösterecektir.
- Aracın durumunu kontrol edin. Aracın durumunu kontrol etmek için, aracın içini ve dışını dikkatlice inceleyin. Aracın herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, aracın motorunun ve diğer önemli parçalarının durumunu kontrol edin.
- Aracın fiyatını karşılaştırın. İkinci el araç satın alırken, aracın fiyatını karşılaştırmak önemlidir. Aynı marka ve modeldeki araçlar arasında fiyat farklılıkları olabilir. Bu nedenle, aracı satın almadan önce mutlaka fiyat karşılaştırması yapın.
- Aracın garantisini kontrol edin. İkinci el araç satın alırken, aracın garantisini kontrol edin. Aracın garantisi varsa, bu garantinin kapsamını ve süresini öğrenin.
- Aracın sigortasını yaptırın. İkinci el araç satın aldıktan sonra, aracın sigortasını yaptırmayı unutmayın. Aracın sigortası, aracınızın hasar görmesi veya çalınması durumunda sizi maddi olarak koruyacaktır.