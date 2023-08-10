İkinci el araç ların üretici ya da distribütör tarafından belirlenen fiyatın üzerinde pazarlanmasına ilişkin kısıtlama yarından itibaren devreye giriyor. Aykırı işlem yapanlara yönelik ise 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ticaret Bakanlığı 6 ay 6 bin kilometre uygulamasının süresini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatmıştı. 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı davrananları Satış noterleri engelliyor. 300 bin ile 500 bin TL fiyat aralığında yer alan satın alabileceğiniz 2. el arabalar:

FİAT ALBEA

Fiat Albea , geçmişte şirketler tarafından da oldukça tercih edilen bir modeldi. Günümüzde bile tasarımıyla modern bir görünüme sahip olan bu otomobil, 300 bin TL bandında tercih edilebilecek araçlar arasında yer alıyor. Albea, bu fiyat aralığında alınabilecek en genç arabalardan biri olarak dikkat çekiyor.

FİAT PUNTO

Fiat Punto , geniş iç hacmiyle bu fiyat aralığında oldukça avantajlı bir seçenek sunuyor. Aracın iç mekânı, baş ve ayaklar için geniş bir alan sunarak arka kısmında üç kişinin rahatça oturmasını sağlıyor. Bagaj alanı da arka koltukların katlanmasıyla genişletilebiliyor, böylece kullanışlı bir taşıma alanı oluşturuyor. Punto'nun direksiyonu yüksekliği ayarlanabilir, böylece sürücüye iyi bir görüş alanı sunuyor. Bu özellik, müşteriler tarafından beğeni topluyor.

VOLKWAGEN POLO

Volkswagen Polo , 300 bin TL civarında satın alabileceğiniz en iyi otomobillerden biridir. Hem 3 kapı hem de 5 kapı versiyonları bulunan Polo, kompakt boyutları ve şık tasarımıyla dikkat çeker. Ayrıca modifiye işleri için de oldukça uygun bir araçtır. Polo'nun Volkswagen'in kaliteli ve dayanıklı motor teknolojisiyle donatılmış olması, güvenilir bir sürüş deneyimi sunar.

SEAT CORDOBA

SEAT Cordoba , B segmenti bir otomobil olup, adeta İbiza'nın sedan kasa versiyonu olarak nitelendirilebilir. Küçük boyutlarına rağmen iç hacmi oldukça geniş ve ferah bir yapıya sahiptir. Farklı donanım paketleri ile kullanıcılara çeşitli seçenekler sunar.

RENAULT MEGANE

Renault Megane Sedan , geniş ve konforlu iç tasarımıyla öne çıkan bir otomobildir. Türkiye'de oldukça popüler olan bu araç, satın alınan veya kiralan birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Megane Sedan'ın son teknolojiyle donatılmış geniş kokpiti, şık dış görünümü ve farklı motor seçenekleri, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir.

500 bine kadar alınacak ikinci el araba modelleri

500 bin ila 600 bin TL arasında ise 28 model bulunuyor .

SKODA Fabia : Tip: 1.0 TSI Donanım Tipi: Elite Fiyat: 513 bin 400 MITSUBISHI Space Star : Tip: 1.2 MIVEC Donanım Tipi: Intense Fiyat: 515 bin 500 FIAT Egea : Tip: 1.4 Fire Donanım Tipi: Urban Fiyat: 521 bin 900 TL FIAT Egea : Tip: 1.4 Fire Donanım Tipi: Lounge Fiyat: 522 bin 900 TL KIA Picanto : Tip: 1.0 MPI Donanım Tipi: Feel Fiyat: 525 bin TL RENAULT Clio : Tip: 1.0 TCe Donanım Tipi: Touch Fiyat: 525 bin TL KIA Picanto : Tip: 1.0 MPI Donanım Tipi: Live Hatchback Fiyat: 530 bin TL VOLKSWAGEN Polo : Tip: 1.0 Donanım Tipi: Impression Fiyat: 530 bin TL DACIA Sandero : Tip: 1.0 Tce Donanım Tipi: Stepway Essential Fiyat: 530 bin 900 TL HYUNDAI i20 : Tip: 1.4 MPI Donanım Tipi: Jump Fiyat: 535 bin TL

200 bin liraya alınacak 2. el araba fiyatları

Hükümetin sıfır fiyatını yakalayan 2.el araçlara karşı aldığı yöntemler kısmi sonuç veriyor. İkinci el otomobil fiyatlarında geri çekilmele başladı. İşte 200 bin lira bandında olan ikinci el araba fiyatları.

Opel Corsa

Opel Corsa, şimdilerde modifiyeci gençlerin sokakları siyah dumana boğmak için tercih ettikleri bir otomobil olsa da aslında fena bir seçenek değildir. 200 bin TL gibi bir bütçeyle düşündüğünüzde ve özellikle şehir içinde sıkça kullanacağınız bir araç arıyorsanız, Corsa iyi bir tercih olabilir. Opel'in geniş servis ağı ve Corsa'nın hala piyasada kabul gören bir model olması, bu fiyat aralığında Corsa satın almanız için bir neden olarak öne çıkar.

Hyundai Accent

Hyundai Accent, artık Türkiye'ye gelmeyen ancak hala sedan otomobil arayışında olanlara hitap eden bir modeldir. 200 bin TL bütçesi olanlar için uygun seçenekler arasında yer alır. Eğer bütçenizi biraz daha artırabilirseniz, 2003-2004 modellerine de ulaşmanız mümkün olabilir. Bu araç, sürüş konforu ve kullanışlı iç mekanıyla dikkat çeker.

Opel Vectra

Opel Vectra, geçmişte en iyi otomobillerden biri olarak kabul edilir ve günümüzde bile "eski" olarak nitelendirilse de hala pek çok kişinin sevgilisi ve tercih edilen bir otomobil olarak varlığını sürdürmektedir. Vectra, 200 bin TL civarına rahatlıkla satın alınabilen bir seçenektir ve eğer bakımlı bir model bulursanız, size sorunsuz bir sürüş deneyimi sunabilir.

İkinci el araç satın alırken nelere dikkat edillir?

İkinci el araç satın alırken bu noktalara dikkat ederek, güvenli ve sorunsuz bir araç satın alabilirsiniz. İkinci el araç satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır: