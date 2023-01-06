Cuma namazı saat kaçta? 6 Ocak Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta? sorusu, ibadetlerini idrak edecek Müslümanların gündemine geldi. 6 Ocak cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden il il cuma namazı vakitlerini yayınladı.

6 OCAK 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 6 Ocak 2023 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:15

ANKARA: 12:59

İZMİR: 13:22

BURSA: 13:14

ADANA: 12:49

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.