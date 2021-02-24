64 nerenin plakası? 64 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Giresun’da yaşayan bir vatandaş, 64 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 64 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

64 plaka neresi?

64 plaka, Uşak iline aittir. Plaka kodu 64 olan araçlar, Türkiye’nin Uşak iline kayıtlı demektir. Uşak ili, İç Anadolu ve Ege Bölgesi arasında bir geçiş bölümü olan İç Batı Anadolu eşiği üzerinde yer alır. 1926 yılında faaliyete başlayan ilk şeker fabrikası burada inşa edilmiştir.

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Uşak’ın Nüfusu

Uşak’ın geçen yıllara göre nüfus sayısında azalış görülür. Uşak’ın nüfusu 369.433’dır. Bu il nüfus sayısına göre şehirde 184.225erkek, 185.208kadın nüfusu vardır. Bu oran yüzde şeklinde numaralandırılır ise %49,87erkek, %50,13kadın olarak ifade edilir.

Uşak Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Uşak Ege Bölgesi’nde yer alır. Uşak; kuzeyde Kütahya, doğuda Afyonkarahisar, güneyde Denizli, batıda İzmir ile sınır komşusudur. Şehrin arazisi dalgalı plato görünümündedir ve %57.5’ini platolar oluşturur. Bölgenin kuzey ve doğu kısmının % 37’si dağlık arazidir. Güney ve batı kesimleri %5.5 oranında ovalık arazilerden oluşur.

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Uşak’ın Tarım Ürünleri

Uşak ili ekonomisinin büyük bir kısmını tarım ürünleri oluşturur.Tütün ve şeker pancarının başta olduğu Uşak’ın tarım ürünleri şu şekildedir:

Buğday

Tütün

Arpa

Yulaf

Bakla

Nohut

Fasulye

Mercimek

Börülce

Fiğ

Burçak

Mürdük

Tütün

Şeker pancarı

Pamuk

Susam

Lahana

Ispanak

Pırasa

Biber

Domates

Uşak’da Gezilecek Yerler

Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde bulunan Uşak’ta gezilecek yerler şu şekildedir:

· Uşak Bedesteni: Uşak’ın Mendepazarı mevkiinde bulunur. 1901 yılında İtalyan bir mimar tarafından yapılan bedesten günümüzde sarraflar çarşısı olarak hizmet verir.

· Uşak Atatürk ve Etnografya Müzesi: 1890’lı yıllarda yapılan müze binası Hisarkapı Uluyolu mevkiinde bulunur. Müze binası Uşak’ın ileri gelen ailelerinden olan Kaftancızadeler’e aittir. 1 Eylül 1978 yılında müze olarak açılmıştır.

· Hamamboğazı Kaplıcaları: Hamamboğazı Uşak’ın termal turizmi açısından oldukça önemlidir. Hamamboğazı kaplıcaları Banaz ilçesinin 7 kilometre kuzeydoğusunda yer alır. Kaplıcalarda; gazoz, sarı kız, kara kız isimleriyle 3 farklı su bulunur. Sarı kızın suyu kükürtlü ve ılıktır. Kara kızın suyu orta sıcaklıktadır. Gazoz suyu ise kükürt, demir ve birçok şifalı madenler içerir. Kaplıcalar yeşillik alanlarda bulunduğu için bölgede doğa yürüyüşü yapmak mümkündür.

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· Clandras Köprüsü: Uşak’ın Karahallı ilçesinde Banaz çayı üzerinde yer alır.Frigyalılardan kalma tarihi bir köprü özelliği taşır. Yapımı 2500 yıl önceye dayanan köprünün uzunluğu 24 metre, derinliği 17 metre, eni 1,75 metredir. Su kemeri olarak inşa edilen köprünün iki ucu da dağ kenarına dayanır.

· İnay Kervansarayı: Ulubey ilçesinin İnay köyünde yer alan kervansaray, hiçbir restorasyon işlemi görmediği için harabe durumdadır. Kervansarayın 14. Veya 15. yüzyıllarda yapıldığı düşünülür.

· Banaz Çayı: Büyükmenderes’in yukarı havzasını temsil eden Banaz Çayı Uşak ilinin önemli akarsuları arasında yer alır. Murat Dağı’ndan doğup Büyükmenderes’e kadar uzanan kısmı 165 km’dir. Dere yatağı dar olduğu için mevsimsel taşmalar meydana gelir.

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· Ulubey Kanyonu: Dünyanın en büyük ikinci kanyonudur. Kanyon 77 kilometre uzunluğa sahiptir. Büyük Menderes grabeninin çökmesi sonucu oluşan kanyonun zemininden Banaz Çayı ve Dokusele Deresi geçmektedir.

· Atatürk ve Kurtuluş Anıtı: Uşak şehir merkezinde bulunan anıt Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından tasarlanmıştır. Anıt uzunluğu 30 metre, yüksekliği 17 metredir.

· Uşak Arkeoloji Müzesi: Müze binası 1970 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Bünyesinde eski çağlardan günümüze birçok önemli eser barındırır.

Uşak’ın Telefon Kodu

Uşak’ın telefon kodu 276’dır. +90 276’lü bir numara Uşak ilinin alan kodudur.

Uşak’ın Posta Kodu

Uşak’ın posta kodu 64000’dir. Bölgenin diğer posta kodları şu şekildedir:

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64500 Banaz

64602 Eşme

64702 Karahallı

64800 Sivaslı

64902 Ulubey

Uşak’ın İlçeleri

Türkiye’nin Ege bölgesindeyer alan Uşak’ın ilçeleri şu şekildedir: