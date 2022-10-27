2022 65 yaş maaşı ne kadar?

Yaşlılarımız bizler için çok değerli. İnsanların en zayıf olduğu dönemler bebeklik ve yaşlılık dönemleridir. Hem fiziksel olarak hem de maddi anlamda özellikle de yaşlılık döneminde yardıma muhtaç durama düşülebilmekte. Her hangi bir geliri ya da emekliliği olmayan yaşlılarımıza devletimizin sunmuş olduğu bir imkan söz konusu. 65 yaş aylığı ya da yaşlı maaşı olarak bilinen bu maaşla yaşlılara devlet desteğiyle daha rahat hayatlarını idame edebilmekte.

65 yaş yaşlılık aylığı nedir?

Türkiye’de sosyal devlet ilkesi gereği herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan geliri olmayan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara aylık bağlanır. Bu aylık üç ayda bir kez ödenir ve halk arasında “yaşlılık maaşı” ya da “65 yaş aylığı” olarak bilinir.

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65’lik maaşını kimler alır? Yaşlılık aylığı alma şartları neler?

65 yaş aylığı almanın şartları şöyle sıralamak mümkün: 65 yaşını doldurmuş olan, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK, Emekli Sandığı, Bağkur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemeyenlerin yanında muhtaçlık sınırından az geliri (2017 itibarıyla 423 lira) olan söz konusu durumu valiliklerce ya da kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığı almak için başvuru yapabilir. Aylık alacak kişinin sağlık durumu, maddi durumu, manevi durumu gibi çeşitlik hususların değerlendirilmesi sonucunda aylık alınıp alınmamasına karar verilir. Kişinin mal varlığına kadar inceleme yapılarak tüm şartlar sağlandıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanır. Tüm bu hususlar doğrultusunda yaşlılık aylığı kaydı, yardıma ihtiyacı olan kişiler için düzenlenmiş bir hizmettir.

65 yaş aylığı nereden alılır?

Yaşlılık maaşı almak için nereye başvurulur? 65 maaşı için başvuru nereye yapılıyor? sorusu da 3 aylık maaşı almak isteyenlerce merak ediliyor.

Yaşlılık aylığı başvurusu yapacak olan kişiler illerdeki valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitmelidir. Yapılan başvuru sonucunda 65 yaş almak için tüm şartları sağlayan vatandaşların durumu gerekli incelemelerden geçer ve yaşlılık aylığı bağlanır. Yaşlılık aylığı başvurusunda sahte belgelerle usulsüzlük yapanlara ise incelemeler sonucunda cezai yaptırım uygulanır.

Yaşlılık maaşı nereye yatıyor?

65 yaş maaşı Ziraat Bankası ya da PTT şubelerinden ödenmekte.

2022 65 yaş aylığı ne kadar?

2022 yılında asgari ücrete iki kez zam yapılmasıyla birlikte 65 yaş aylığı da artış göstermiştir. Asgari ücret oranında zamlanan 65 yaş aylığı net 1684 TL’ye ulaşmıştır.

Yaşlılık maaşı başvurusu için istenen belgeleri

Valiliklerin ya da kaymakamlıkların defterdarlıklarına ya da mal müdürlüklerine yaşlılık maaşı başvurusu yaparken şu belgeler teslim edilmelidir:

Aylık bildiriminde bulunan kişi tarafından doldurulan ve imzalanan başvuru belgesi Mal bildirim belgesi Muhtaçlık belgesi 3 adet vesikalık fotoğraf Vukuatlı nüfus kayıt örneği İkamet belgesi Başvuru vasi tarafından yapılıyorsa bu belgelere ek olarak mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararı da başvuru dosyasına eklenmelidir.

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