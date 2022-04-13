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65 yaş üstü vatandaşlar için Diyanet'ten hac açıklaması geldi: Bu yıl gidemeyecekler!

65 yaş üstü hacı adaylarını ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Bu yıl kutsal mekanları ziyaret etmek isteyen milyonlarca vatandaş, Kovid-19 önlemleri kapsamında gidilemeyen Suudi Arabistan için yetkililerden gelecek açıklamaları takip ediyor. 2022 yılında hacca gitme hakkı bulunup koronavirüs nedeniyle gidemeyen hacı adayları bu yıl kontenjan sayısına göre hac vazifesini gerçekleştirecek. Diyanet'ten son dakika yapılan hac kontenjanı açıklamasında 65 yaş detayı dikkat çekti. Peki, 65 yaş üstündekiler bu yıl hacca gidemeyecek mi? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​65 yaş üstü bu yıl hacca gidemeyecek mi? Diyanetten açıklama!
65 yaş üstü hac açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene hacca gidecek kişi sayısına ilişkin, açıklamada bulundu. Erbaş 65 yaş üstü vatandaşların bu sene hacca gidip gidemeyeceini de açıkladı.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR HACCA GİDEMEYECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da haber kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Başkanlığın yemekhanesinde düzenlenen iftarın ardından, Ali Erbaş, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın bu seneki hac ibadetine ilişkin yaptığı açıklamaya ilişkin konuşan Erbaş, "2 yıldır malumunuz hac yapamadık. Suudi Arabistan'da sadece kendi içinde sembolik, bir miktar Müslümanla hac yapıldı. Bu sene inşallah 1 milyon kişiyle hac yapma kararı aldı, Suudi Arabistan. Detayları önümüzdeki haftalarda açıklayacağını söyledi. En son hacca götürdüğümüz miktarın hiç olmazsa yarısı kadar olur diye tahmin ediyorum ama bu benim arzum. Net rakamı inşallah Suudi Arabistan'dan alacağız. Hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Diyelim ki 30 bin, 40 bin kişi geldi. Bu 84 binden, ilk 30 bini ya da ilk 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Hakları baki, yalnız 65 yaşını geçmiş olanlar gidemeyecek. Bundan 20 gün kadar önce Suudi Arabistan ziyaretimiz oldu. Orada Hac Bakanlığı'yla görüştük. Umre konusunda artık Türkiye'de vaka sayılarının çok düştüğünü umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız olduğunu, çok arzulu olduklarını, talebimizi bildirdik.Onlar da Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesini dikkate alarak umreyi açtılar. Bundan sonra umre serbest, arzu eden herkes umreye gidebilir. Ramazan Bayramı sonrası için planlamalarımıza başladık" diye konuştu.

HACCA GİTMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

Dinimizde her Müslümana farz olan ibadetler belli başlı şartlara bağlanmıştır. Bu şartları elinde bulunduran her Müslüman, kendisine farz kılınmış olan ibadetlerden sorumludur.

Haccın şartları şu şekilde sıralanabilir:

1- Müslüman olmak:

Birçok kaynakta Kabe'nin Hz. Adem'den bu yana olduğu yazılıdır. Birçok kez kafirlerin saldırısına uğrayan Kabe, sel felaketi nedeniyle de yıkılmıştır. Allah'ın emriyle Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail Kabe'i yeniden inşa etmiş ve Hacer'ül Esved'i Kabe'deki yerine koymuşlardır.

Kabe, her Müslüman için kutsaldır ve Hac ibadeti de her Müslüman için farz kılınmıştır.

2- Akıl Baliğ Olmak:

Buluğ çağına giren her Müslümana namaz, oruç, zekat ve Hac ibadetleri farzdır. Erkekler 12 - 14 yaş, kız çocukları ise 10 - 11 yaşları arasında ergenlik çağına girer.

3- Özgür olmak:

Haccın şartlarından bir diğeri herhangi bir yerde hapsedilmemek ve esir tutulmamaktır.

4- Haccın vaktinde yapılması:

Dinimizde tüm ibadetler için bir vakit belirlenmiştir. Hac ibadeti arefe gününde ve Kurban Bayramında yapılır.

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