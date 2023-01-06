Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların beklediği tarihleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı. Hac kayıtları için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin işlemleri 5-26 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek.

Hac başvuruları nereden nasıl yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bu işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir. Detaylı bilgi için Başkanlığımız Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezimizden bilgi alınabilecektir.” dedi.

Hacca 65 yaş ve üstü gidecek mi?

2020'de kesin kayıt hakkı elde edip 65 yaş sınırı ve Kovid-19 şartları nedeniyle hacca gidemeyenlerin hakları saklı. Hac ve Umre Kurulunun aldığı karar göre, 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip paralarını bloke eden ve geçen yıl 65 yaş üzerinde olduğu için hac farizasını yerine getiremeyen adaylar, bu yıl izin verildiği takdirde hacca doğrudan gidebilecek.

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