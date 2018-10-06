8.hafta Süper Lig 1. Lig ve tüm gruplardaki maç programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig, 8. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 6. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig maç programı

5 EKİM 20.00: Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Bugün

13.30: Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

7 Ekim Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

19.00 Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar)

20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

Spor Toto 1. Lig maç programı

5 Ekim:

19.00 Altay-Gençlerbirliği (İzmir Atatürk)

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Yeni Eskişehir)

Bugün:

14.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor (Zafer)

14.00 Ümraniyespor-Denizlispor (Ümraniye Belediyesi)

19.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)

7 Ekim Pazar:

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)

16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok (5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)





TFF 2. Lig maç programı

Kırmızı Grup

Bugün:

15.00 Etimesgut Belediyespor-Bandırmaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pendikspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

7 Ekim Pazar:

14.30 Sivas Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 BUGSAŞ Spor-Şanlıurfaspor (Ankara OSTİM)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük (Karaelmas Kemal Köksal)

15.00 Tuzlaspor-Tarsus İdmanyurdu (Tuzla Belediye)

15.30 Kırklarelispor-Konya Anadolu Selçukspor (Kırklareli Atatürk)

19.00 Kahramanmaraşspor-Tokatspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

19.00 Fethiyespor-Menemen Belediyespor (Fethiye İlçe)

Beyaz Grup

Bugün:

15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kastamonuspor 1966 (Bodrum İlçe)

7 Ekim Pazar:

14.30 Gaziantepspor-Bayrampaşa (Gaziantep)

14.30 Gümüşhanespor-UTAŞ Uşakspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisaspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Ankara Demirspor-Keçiörengücü (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 İnegölspor-Samsunspor (İnegöl İlçe)

15.30 Eyüpspor-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)

15.30 Sancaktepe Belediyespor-Hacettepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.00 Sakaryaspor-Niğde Anadolu (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 3. Lig maç progrmaı

1. Grup

Bugün:

15.30 Şile Yıldızspor-Batman Petrolspor (Şile)

15.30 Gebzespor-Erzin Belediyespor (Gebze Alaettin Kurt)

7 Ekim Pazar:

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Artvin Hopaspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Erbaaspor-Yomraspor (Erbaa İlçe)

15.30 Ergene Velimeşespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Ergene Velimeşe)

15.30 Silivrispor-Körfezspor (Silivri)

19.00 Tire 1922-Kozan Belediyespor (Tayfur Çiçek)

2. Grup

Bugün:

15.30 Esenler Erokspor-Kemerspor 2003 (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.30 Alibeyköyspor-Düzcespor (Alibeyköy)

15.30 Bergama Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Bergama 14 Eylül)

7 Ekim Pazar:

14.30 Pazarspor-Yeni Orduspor (Hopa İlçe)

14.30 Osmaniyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)

14.30 Ofspor-Adıyaman 1954 (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

15.00 Altındağ Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor (Aktepe)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Karşıyaka (Kırşehir Ahi)

15.30 Kızılcabölükspor-Elaziz Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

3. Grup

Bugün:

14.30 1461 Trabzon-Cizrespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

7 Ekim Pazar:

14.30 Payasspor-Kocaelispor (Payas İlçe)

14.30 Fatsa Belediyespor-Muğlaspor (Fatsa İlçe)

14.30 Anagold 24Erzincanspor-Bayburt İl Özel İdare (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.30 Halide Edip Adıvarspor-Çorum Belediyespor (Esenler)

15.30 Turgutluspor-Karacabey Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

15.30 Gölcükspor-Ankara Adliyespor (İhsaniye İlçe)

15.30 Serik Belediyespor-Bağcılarspor (Serik İsmail Oğan)

19.00 Bucaspor-Diyarbekirspor (Yeni Buca)