Kurban bayramı tatili
Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı için de gün sayılıyor. Kurban Bayramı dini bayramlarımızdan birisidir. Bu bayram kurban kesme ibadeti yerine getirilir. Kurban Bayramı'nda tatil yapacak olanlar bayram tatili kaç gün olacak, tatil ne zaman başlıyor, bitiyor araştırıyor. İşte 2023 bayram tatili tarihleri...
9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını duyurdu. Memurlar için Kurban Bayramı tatili 26 Haziran Pazartesi gününden başlayacak. Hafta sonu ile birlikte memurlar toplam 9 gün izin yapabilecek.
BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖRE 9 GÜN MÜ?
İdari izin veya diğer bir adıyla idari tatilden 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları yararlanabilmektedir. Dolayısıyla idari izin özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ 2023
24 Haziran Cumartesi (hafta sonu tatili)
25 Haziran Pazar (hafta sonu tatili)
26 Haziran Pazartesi (idari izin)
27 Haziran Salı (idari izin)
28 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı’nın 1. günü (resmi tatil)
29 Haziran Perşembe Kurban Bayramı’nın 2. günü (resmi tatil)
30 Haziran Cuma Kurban Bayramı’nın 3. günü (resmi tatil)
1 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü (resmi tatil)
2 Temmuz Pazar günü (hafta sonu tatili)