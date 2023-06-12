Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı için de gün sayılıyor. Kurban Bayramı dini bayramlarımızdan birisidir. Bu bayram kurban kesme ibadeti yerine getirilir. Kurban Bayramı'nda tatil yapacak olanlar bayram tatili kaç gün olacak, tatil ne zaman başlıyor, bitiyor araştırıyor. İşte 2023 bayram tatili tarihleri...