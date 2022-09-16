Özgün Son dakika A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu
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Son dakika: A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli takımı, UEFA Uluslar Lig kadrosunda kimler var?
A Milli Takım aday kadrosu

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye A Milli Takımımız, Lüksemburg'u ağırlayacak. UEFA Uluslar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansını sürdürmek isteyen Türkiye, 22 Eylül Perşembe akşamı Lüksemburg'u yenmek için sahada olacak. A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı iki maç için aday kadrosu açıklandı!

Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup Lüksemburg ve Faroe Adaları maçı aday kadrosu

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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