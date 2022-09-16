Son dakika: A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye A Milli Takımımız, Lüksemburg'u ağırlayacak. UEFA Uluslar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansını sürdürmek isteyen Türkiye, 22 Eylül Perşembe akşamı Lüksemburg'u yenmek için sahada olacak. A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı iki maç için aday kadrosu açıklandı!
Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup Lüksemburg ve Faroe Adaları maçı aday kadrosu
A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.