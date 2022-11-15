Özgün A4, A3, A2, A1, A0 kağıt boyutları ve ölçüleri
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A4, A3, A2, A1, A0 kağıt boyutları ve ölçüleri

Kağıt ve baskı sektöründe çalışanların sık sık ihtiyaç duyduğu kağıtların piksel boyutları son derece önem taşımaktadır. Yazıcı ve fotokopi cihazları evrensel kağıt boyutlarına uyumlu şekilde tasarlandığı için standart ölçülerdeki kağıtlarla işlem yapabilmektedir. Peki A4, A3, A2, A1 ve A0 kağıt boyutlarının milimetre (mm), santimetre (cm) ve inç bakımından ölçüleri nelerdir? İşlemlerinizi hızlandırmanıza yaracak kağıt ölçülerinin tamamını haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
A4, A3, A2, A1, A0 kağıt boyutları ve ölçüleri
Kağıt boyutları ve ölçüleri

Günümüzde en çok kullanılan kağıtların başında A3, A4 ve A0 gelmektedir. Bu kağıtların bazen baskı için tam değerlerine ihtiyaç duyarız ve kaç piksel olduğunu öğrenmemiz gerekebilir. İşte tüm kağıtların boyutları.

KAĞIT BOYUTLARI VE ÖLÇÜLERİ

KAĞITMM ÖLÇÜSÜCM ÖLÇÜSÜİNÇ
A0

841 ‌x 1189 mm

84,1 ‌x 118,9 cm

33,13 ‌x 46,85 inç

A1

594 ‌x 841 mm

59,4 ‌x 84,1 cm

23,40 ‌x 33,13 inç

A2

420 ‌x 594 mm

42,0 ‌x 59,4 cm

16,55 ‌x 23,40 inç

A3

297 ‌x 420 mm

29,7 ‌x 42,0 cm

11,70 ‌x 16,55 inç

A4

210 ‌x 297 mm

21,0 ‌x 29,7 cm

8,27 ‌x 11,70 inç

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