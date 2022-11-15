A4, A3, A2, A1, A0 kağıt boyutları ve ölçüleri

Günümüzde en çok kullanılan kağıtların başında A3, A4 ve A0 gelmektedir. Bu kağıtların bazen baskı için tam değerlerine ihtiyaç duyarız ve kaç piksel olduğunu öğrenmemiz gerekebilir. İşte tüm kağıtların boyutları.

KAĞIT BOYUTLARI VE ÖLÇÜLERİ

KAĞIT MM ÖLÇÜSÜ CM ÖLÇÜSÜ İNÇ A0 841 ‌x 1189 mm 84,1 ‌x 118,9 cm 33,13 ‌x 46,85 inç A1 594 ‌x 841 mm 59,4 ‌x 84,1 cm 23,40 ‌x 33,13 inç A2 420 ‌x 594 mm 42,0 ‌x 59,4 cm 16,55 ‌x 23,40 inç A3

297 ‌x 420 mm 29,7 ‌x 42,0 cm 11,70 ‌x 16,55 inç A4

210 ‌x 297 mm 21,0 ‌x 29,7 cm 8,27 ‌x 11,70 inç