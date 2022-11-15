A4, A3, A2, A1, A0 kağıt boyutları ve ölçüleri

Günümüzde en çok kullanılan kağıtların başında A3, A4 ve A0 gelmektedir. Bu kağıtların bazen baskı için tam değerlerine ihtiyaç duyarız ve kaç piksel olduğunu öğrenmemiz gerekebilir. İşte tüm kağıtların boyutları.
KAĞIT BOYUTLARI VE ÖLÇÜLERİ
|KAĞIT
|MM ÖLÇÜSÜ
|CM ÖLÇÜSÜ
|İNÇ
|A0
841 x 1189 mm
84,1 x 118,9 cm
33,13 x 46,85 inç
|A1
594 x 841 mm
59,4 x 84,1 cm
23,40 x 33,13 inç
|A2
420 x 594 mm
42,0 x 59,4 cm
16,55 x 23,40 inç
|A3
297 x 420 mm
29,7 x 42,0 cm
11,70 x 16,55 inç
|A4
210 x 297 mm
21,0 x 29,7 cm
8,27 x 11,70 inç