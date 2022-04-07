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ABD'den Rusya'ya 'yeni yaptırımlar' geldi

Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımlar geliyor. Rusya'nın işgali sebebiyle birçok yaptırım gerçekleşmişti. 'Buça'da yaşanan son olay ABD ve İngiltere'nin ciddi yaptırımlarına maruz bıraktı. ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi. İngiltere ise Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDden Rusyaya yeni yaptırım kararı: Buça yaptırımı
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının akabinde Avrupa ile eş zamanlı olarak bugün, Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını açıkladı.

BUÇA'DA YAŞANANLARIN AKABİNDEN ABD'DEN YENİ YAPTIRIM

ABD, Buça'daki olayların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak bu ülkeye yeni yatırımlara da yasak getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Ruslardan kurtarılan Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere ait yüzlerce cesedin bulunmasının ardından, G7 ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirildiği duyuruldu.

Putin'in kızı
Putin'in kızı

Buna göre daha önce ABD'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu.

Rus devletine bağlı önemli girişimlerin de mal varlıkları donduruldu ve bu işletmeler ile ticari ilişkiler yasaklandı.

Yaptırımlara, Rus elitler ve ailelerinin yanı sıra Putin'in iki yetişkin kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Başbakan Mikhail Mişustin de dahil edildi.

Ayrıca yaptırımlar kapsamında ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'nin yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı.

Yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'daki tüm yatırımlar da yasaklanıyor.

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