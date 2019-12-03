Açık Lise (AÖL) sınav yerleri sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık’ta yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin sınav giriş belgesini almak için öncelikle aol.meb.gov.tr internet adresine giriş yapmaları gerekmektedir. Açılan sayfada en üstte bulunan “Sisteme Giriş” bölümünden “Öğrenci Girişi” sekmesine tıklayın. Yine açılan sayfada sağ tarafta yer alan “Güvenlik Kodu”, “Öğrenci Numarası” ve “Şifre” bölümlerini eksiksiz olarak girdikten sonra bu sayfa üzerinde giriş belgesini yazdırabilecek.

Öğrenciler ayrıca (http://aolweb.aol.meb.gov.tr/o...) bağlantı linkinden öğrenci giriş ekranına ulaşabilir sınavlar ve son duyurular hakkında tüm detayları öğrenebilirler.

AÖL HAKKINDA BİLGİ

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.