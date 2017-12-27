Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı

AÖL sonuçları erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL sınavının sonuçları açıklandı. Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden 9-10 Aralık Açık Lise sonuçlarını öğrenebileceksiniz.

AÖL sonuçları nasıl öğrenilir?

Adayların sınav sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden Öğrenci Numarası ve şifrelerini girmeleri gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta Öğrenci Genel Bilgiler sekmesinin altında Ders Bilgileri (Alınan) kısmına tıklayın. Daha sonra çıkan pencerede Dönem Dersleri butonuna basın ve Dönem Seçiniz alanından 2017-1 dönemini seçtikten sonra AÖL 1. dönem sınav sonuçlarınızı görüntüleyebileceksiniz.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

Üniversiteyi kazanmış ve 09 - 10 Aralık 2017 tarihinde yapılan sınav sonucunda mezuniyet hakkını kazanan öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri tamamlanmış olup, bu öğrencilerin sayfalarında mezun ibaresi yazmaktadır. Bu durumdaki öğrencilerimiz tüm halk eğitim merkezlerinden çıkma belgesi veya e - Devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgelerini alabileceklerdir.

Öğrencilerimize, akademik hayatlarında başarılar dileriz.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılıyor.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmıyor. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacak.