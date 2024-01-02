Paramedik, acil durumlarda hastalara tıbbi hizmet vererek hastaların ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlayan sağlık personelidir. Paramedik; hastanın sağlık kuruluşuna nakledilmesi, acil durumu olan hastaya ilk müdahalenin yapılması gibi görevleri yerine getirir. 2024 paramedik maaş zammı merak edilen sorulardan. 2024 Ocak ayı ile paramedik maaşı ne kadar olacak?
2024 Ocak ayı ile paramedik maaşı ne kadar olacak?
Memur maaş zammı oranları ile beraber sağlık çalışanları ve paramedik maaşları da değişecek. Geride kalan 5 aylık enflasyon 33.64 olmuştu. Üniversite mezunu 5/1 derecesinde görev yapan paramedik maaşı son olarak Temmuz ayında 26 bin 440 liraya yükselmişti. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulması ile beraber paramediklerin alacağı zam oranı kesinlik kazanacak.
Maaş zammı yarın belli oluyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini yarın açıklayacak. Böylece yıllık enflasyon belli olacak.
Paramedik Maaşları Ne Kadar?
Paramedik maaşı 14.800 TL ile 22.500 TL aralığında değişiklik göstermektedir.
Paramedik maaş aralığı, çalışılan sağlık kurumuna ve çalışanın deneyimine göre değişiklik gösterir. Bir yıl deneyimli olan paramedik 14.800 TL ile 16.000 TL kazanır. İki yıl deneyimli olanlar 16.500 TL, 4 yıl deneyimli olanlar 22.500 TL maaş alırlar.
Paramedik Olma Şartları Nelerdir?
Paramedik olma şartları aşağıda verilmiştir.
Üniversiteler İlk ve Acil Yardım Bölümü’nü (ATT) bitirmek
Sağlık meslek liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü’nü bitirmek
Kriz yönetiminde başarılı olmak
Soğukkanlı olmak
Sorumluluk sahibi olmak
İş disiplinine sahip olmak ve dikkatli çalışmak
Çözüm odaklı davranabilmek