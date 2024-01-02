Asgari ücrete gelen zammın ardından 2024 muhtar maaşları da heyecanla beklenmeye başlandı. 2024 muhtar maaşı ne kadar? sorusu ise şu sıralar binlerce muhtar ve ailesi tarafından soruluyor. En düşük, en yüksek muhtar maaş zammı için geri sayım başladı. Yapılacak zamların muhtarların yaşam koşullarını iyileştirmesi beklenirken, bu konuda yapılacak olan düzenlemeler merakla bekleniyor. Peki, asgari ücret zammı ile muhtar maaşları ne kadar olacak? En düşük-en yüksek 2024 muhtar maaşı kaç TL oldu? İşte 2024 Ocak ayı muhtar maaş zammında ilişkin detaylar...