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Sağlık sektöründe son zamanların en merak edilen mesleği paramedik maaşları güncellendi! Paramedik maaşları 2024 ne kadar?

Paramedik diğer adı ATT yani Acil Tıp Teknisyeni‘dir. Paramedik: acil durumlarda hasta ve yaralılara ilk müdahaleyi yapmak, acil durum çağrılarını cevaplandırmak ve kendisine verilen diğer işleri yapmakla sorumlu görevli tıp çalışanıdır. 2024 paramedik maaşı Ocak ayı ile birlikte güncelleniyor. Peki, 2024 Acil Tıp Teknikeri (Paramedik) maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı paramedik maaşları...

15:50 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Paramedik maaşı 2024
Paramedik maaşı 2024

Paramedik, acil durumlarda hastalara tıbbi hizmet vererek hastaların ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlayan sağlık personelidir. Paramedik; hastanın sağlık kuruluşuna nakledilmesi, acil durumu olan hastaya ilk müdahalenin yapılması gibi görevleri yerine getirir. 2024 paramedik maaş zammı merak edilen sorulardan. 2024 Ocak ayı ile paramedik maaşı ne kadar olacak?

2024 Ocak ayı ile paramedik maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı oranları ile beraber sağlık çalışanları ve paramedik maaşları da değişecek. Geride kalan 5 aylık enflasyon 33.64 olmuştu. Üniversite mezunu 5/1 derecesinde görev yapan paramedik maaşı son olarak Temmuz ayında 26 bin 440 liraya yükselmişti. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulması ile beraber paramediklerin alacağı zam oranı kesinlik kazanacak.

Maaş zammı yarın belli oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini yarın açıklayacak. Böylece yıllık enflasyon belli olacak.

Paramedik Maaşları Ne Kadar?

Paramedik maaşı 14.800 TL ile 22.500 TL aralığında değişiklik göstermektedir.

Paramedik maaş aralığı, çalışılan sağlık kurumuna ve çalışanın deneyimine göre değişiklik gösterir. Bir yıl deneyimli olan paramedik 14.800 TL ile 16.000 TL kazanır. İki yıl deneyimli olanlar 16.500 TL, 4 yıl deneyimli olanlar 22.500 TL maaş alırlar.

Paramedik Olma Şartları Nelerdir?

Paramedik olma şartları aşağıda verilmiştir.

Üniversiteler İlk ve Acil Yardım Bölümü’nü (ATT) bitirmek

Sağlık meslek liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü’nü bitirmek

Kriz yönetiminde başarılı olmak

Soğukkanlı olmak

Sorumluluk sahibi olmak

İş disiplinine sahip olmak ve dikkatli çalışmak

Çözüm odaklı davranabilmek



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