Acil Yardım Çağrısı

Soğuktan Üşüyene, Kuraklıktan Etkilenene

Kış geldi, soğuklar bastırdı.

Kuraklık, doğal afetler ve savaşlar sebebiyle insanlar çaresiz ve yardıma muhtaç.

Soğuktan üşüyenler, gıdasız kalanlar yardımlarınızı bekliyor.

Bir battaniye, bir ceket, bir ayakkabı, bir kumanya ya da sıcak bir çorbayı mağdurlara sizlerin yardım eli ile ulaştıralım.

KİMLERE?

Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine, Suriyeli mültecilere, Balkanlar’da yardım bekleyenlere, Tanzanya, Nijer, Somali ve Togo’da gözü yollarda olanlara, acının ve sancının yaşandığı Yemen’e, mazlum Arakanlılara yardım elimizi uzatıyoruz.

ÇAĞRIYA 20 €’LUK YARDIMLARLA KATILABİLİRSİNİZ.

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BANKA BİLGİSİ

Hesap sahibi: Hasene International e.V.

Banka: Kreissparkasse Köln

IBAN: DE80 3705 0299 0149 2890 54 | BIC: COKSDE33XXX

Amaç: Adresiniz, 0002357