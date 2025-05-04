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Acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun cevabı belli oldu

Acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun cevabı belli oldu

23:074/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kim Milyoner Olmak İster? sorusunın yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster? sorusunın yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 1142. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Programda Oktay Kaynarca'nın yarışmacıya sorduğu kafa karıştıran soru gündemde yer buldu. ATV'deki milyoner yarışmasında sorulan sorunun doğru cevabı için araştırmalar hız kazanırken, yarışmacının şıklardan doğru yanıtı verip vermediği de merak konusu oldu. Peki Acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? sorusunun cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de günün sorusu ve doğru cevabı.

Soru: Kasım 2024'te Fransa Ulusal Bilimler Araştırma Merkezinden dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harfleri inceleyerek yaptığı araştırmaya Acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir?


CEVAP: A : A

A: a

B: e

C: ı

D: u



Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur?

Herkesi ekrana kilitleyen Milyoner'e atv'nin internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Kim Milyoner Olmak İster? yarışma katılım formuna bu linkten ulaşabilirsiniz. Milyoner başvuru formu için tıkla https://www.atv.com.tr/milyoner/form

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