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Ad ve soyadı değişiklik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre ad ve soyadı değişikliği başvuruları 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabilecek. Peki, kimler ad-soyad değişikliği yapabilir? E-devlet'ten ad ve soyad değişikliği nasıl yapılır? İşte bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ad-Soyad değişikliği nasıl yapılır? E-DEVLET ad-soyad değiştirme ekranı! turkiye.gov.tr
e-devlet

Ad ve soyad değişikliği artık e-Devlet'ten de yapılabilecek. Bu gelişmeyi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu.

E-DEVLET AD- SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.

E-DEVLET AD- SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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