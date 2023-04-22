Almanya'da yayımlanan bir derginin dünyada farklı ülkelerden 799 kentte yaptığı araştırmada, en iyi emeklilik geçirilecek ilk 10 kent arasına Türkiye'den Adana, 6'ncı olarak girdi. Kentin sağlık hizmetleri, güvenliği, iklimi, ulaşım ağı listenin oluşturulmasında belirleyici olurken, emekli vatandaşların çoğu bu sonucu doğrulayarak Adana'da yaşamaktan çok memnun olduklarını söyledi.