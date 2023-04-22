Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak?
Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü olacak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sona gelindi.
ADANA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü olacak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da hizmete açılacak.
ADANA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE KADAR UZUNLUKTA, KAÇ ŞERİT?
1669 metre uzunluğundaki 6 şeritlik köprü 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş şeklinde tasarlandı. Kentin trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü olacak.
ADANA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GÜZERGAHI
Köprü, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlayacak.