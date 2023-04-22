|
Reklam
Reklam
Özgün

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü olacak

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce 2016 yılında temeli atılan, 3 yılda 3'te 1'i tamamlanan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, maddi yetersizlikler gerekçesiyle askıya alınmıştı. Mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen köprüye 700 milyon TL'lik kaynak aktarımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından 20 Ağustos 2020'de ihaleye çıkılıp, inşaata yeniden başlanan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da hizmete açılacak. Peki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne kadar uzunlukta, kaç şerit, güzergahı nedir? İşte soruların cevapları.

12:45 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak?

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak?

Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü olacak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sona gelindi.

ADANA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü olacak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da hizmete açılacak.

ADANA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE KADAR UZUNLUKTA, KAÇ ŞERİT?

1669 metre uzunluğundaki 6 şeritlik köprü 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş şeklinde tasarlandı. Kentin trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü olacak.


ADANA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GÜZERGAHI

Köprü, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlayacak.



#Adana
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.