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Adana haberleri: Adana'da ev yangını: 4 yaralı

Adana'da ev yangını: 4 yaralı

Adana haberleri: Adana'da 3 katlı evin ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Adana'da bir evin ikinci katında çıkan yangın sonucunda 4 kişi rahatsızlanarak hastalandı.

Adana'da bir evin ikinci katında çıkan yangın sonucunda 4 kişi rahatsızlanarak hastalandı.

Fotoğraf: AA

Adana haberleri: Adana'da bir evin ikinci katında yangın çıktı ve yangından 4 kişi etkilendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 4 katlı evin ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde bulunanlardan bazıları dumandan etkilenmemek için pencereye çıkarak hava almaya çalıştı.

Olay yerine gelen ve kapıyı kırarak eve giren ekipler, 4 kişiyi yangın yerinden çıkarttı. Dumandan etkilendiği belirtilen 4 kişi ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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