Adana’da kaçak sigara operasyonu

Adana haberleri: Adana’da 3 ayrı operasyonda 781 bin 251 lira değerinde 87 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri farklı tarihlerde kaçakçılığı önlemek için operasyonlar yaptı. Polis yaptığı operasyonların ilkinde tırın dorsesi içinde fıçılar içinde 35 bin paket kaçak sigara ele geçirdi, Bülent Ç. isimli şahsı gözaltına aldı.

İkinci operasyonda ise Mahmut Ç.’nin kullandığı çekiciden şüphelenen ekipler tekstil ürünleri arasında 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Mahmut Ç. gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise Kenan K.’nin kulladığı çekicide yapılan aramada ise yine tekstil ürünleri içinde bu kez 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü Kenan K. gözaltına alındı.

Sorgulamaları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Kenan K. tutuklanırken diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 87 bin 500 paket kaçak sigaranın piyasa değerinin 781 bin 251 lira olduğu öğrenildi.